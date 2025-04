Nicușor Dan spune că nu se va retrage din cursa electorală și merge până la capăt

El a fost întrebat într-o conferință de presă dacă ia în considerare să se retragă din cursa prezidențială în cazul în care sondajele de opinie îl vor da pe Crin Antonescu cu mai multe procente înaintea sa. În urmă cu trei săptămâni, Nicușor Dan anunța că este dispus să negocieze cu contracandidații săi Crin Antonescu și Elena Lasconi pentru a evita o finală prezidențială între George Simion și Victor Ponta.

'Nu (mă retrag). Până la capăt. În primul rând, eu am crezut că făcând o astfel de afirmație responsabilă ea va fi îmbrățișată de competitorii pro-occidentali. Am văzut că față de această declarație pe care am considerat-o responsabilă, ei și-au folosit toate sursele de comunicare ca să convingă oamenii că este un semn de slăbiciune și că eu n-aș mai vrea să candidez și fel de fel de alte prostii. A fost total, total unfair din partea lor. Asta este problema secundară. Situația este că, în acest moment, din informațiile pe care le am, (...), dacă alegerile ar fi azi, categoric George Simion ar fi în turul doi și o luptă foarte strânsă între mine, Crin Antonescu și Victor Ponta pentru al doilea loc', a explicat Nicușor Dan.