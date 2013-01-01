Niculescu: Am întărit imediat paza la obiective strategice, urmare a actului de sabotaj cu implicarea Federației Ruse

El a fost întrebat ce măsuri au luat autoritățile de la București după incidentul grav de securitate, respectiv actul de sabotaj comis de o rețea coordonată direct de către Serviciile Secrete ale Federației Ruse la o fabrică de armament din România.

'În ceea ce privește incidentul despre care vorbiți în România, l-am condamnat imediat. Vreau să felicit Ministerul de Interne, SRI, DIICOT, pentru felul prompt în care au reacționat. Cei trei suspecți au fost identificați, ați urmărit ce s-a întâmplat și evenimentele sunt în desfășurare. Am întărit imediat paza la obiective strategice, la platforme strategice. Populația, am invitat-o să fie cât mai vigilentă. Am și prevenit multe alte incidente și acum am reacționat foarte rapid, încă o dată, cu mulțumiri instituțiilor implicate ', a declarat Luca Niculescu, marți, într-o conferință de presă susținută alături de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

DIICOT și SRI au anunțat luni că au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini (doi bieloruși și un ucrainean) rezidenți în state UE, membri ai unei rețele de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicați în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, filială a Romarm.