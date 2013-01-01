Homepage » Actual

Nicuşor Dan: Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski

| 18 aug, 18:56

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în procesul demarat la nivel internaţional pentru încetarea războiului din Ucraina, speră să existe discuţii între preşedinţii Donald Trump, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, şeful statului arătându-se sceptic că în urma unei singure întâlniri trilaterale în acest format s-ar ajunge la un consens.

 

”O să fie un proces şi eu cred că în acest proces vom vedea că Rusia nu e serioasă, cum nu a fost de trei ani şi jumătate”, adaugă Nicuşor Dan, arătând că acestea sunt şi unele dintre ideile pe care le-a transmis liderilor europeni.
”Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski, asta este locul în care eu îmi doresc să ajungem. E un pas înainte faptul că preşedintele Trump a spus că îşi doreşte asta şi că îşi doreşte să se întâmple într-o săptămână-două, deci eu sper să avem asta. Dacă o să avem o primă întâlnire în formatul ăsta, eu cred că nu o să fie nicidecum ultima, deci o să fie un proces şi eu cred că în acest proces vom vedea că Rusia nu e serioasă, cum nu a fost de trei ani şi jumătate”, a declarat Nicuşor Dan, luni după-amiază, la Roşia Montană, în judeţul Alba.
Şeful statului consideră că ”Rusia nu îşi doreşte pace”.
”Rusia, ca să fim foarte clari, nu îşi doreşte pace, pentru că ea e în ofensivă, a câştigat un teritoriu, dacă şi-ar fi dorit pacea ar fi participat la negocieri până în momentul ăsta şi atunci singura modalitate de a o aduce la o masă de negocieri adevărată este cu sancţiunile economice”, consideră preşedintele.
Nicuşor Dan spune că Rusia are deja probleme din cauza sancţiunilor economice, iar un argument foarte important ar fi noi restricţii pe acest palier, din partea SUA.
”E în suferinţă economică Rusia, în urma sancţiunilor pe care lumea occidentală i le-a aplicat deja. Dacă Statele Unite intră şi cu un pachet aşa cum a fost discutat în Congres împotriva Rusiei, ăsta va fi un argument principal, important”, a mai declarat şeful statului.
Întrebat ce le-a transmis liderilor europeni în videoconferinţă, Nicuşor Dan a răspuns că le-a transmis aceleaşi idei, respectiv că e foarte important ca Statele Unite să fie parte din toată discuţia pentru pace, că e important să ajungem să existe discuţii Trump-Zelenski-Putin şi că, dacă se va ajunge acolo, administraţia americană se va convinge de adevăratele intenţii ale Rusiei.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său. Ce spune despre relația cu Bolojan

18 aug, 18:52
Citeşte mai departe
nazare

Ministrul Finanțelor: Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect

18 aug, 19:10
Citeşte mai departe
Marius Budăi

Marius Budăi: România se află într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere

18 aug, 19:03
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Obiceiul aparent inofensiv care poate afecta grav vederea

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Ilie Bolojan, mutare strategică: Investițiile capitale se joacă pe ceas. Se restabilesc regulile jocului pe PNRR
h
Prima judecătoare transgender din istoria Marii Britanii dă țara în judecată la CEDO: Scandalul pleacă de la interdicții
h
Nicușor Dan speră la o întâlnire trilaterală Trump-Putin-Zelenski: Este o singură modalitate de a aduce Rusia la o masă de negocieri adevărată
economica.net
feminis.ro
h
Obiceiul aparent inofensiv care poate afecta grav vederea
h
Foştii parteneri de afaceri ai Priscillei Presley au dat-o în judecată pentru mai mult de 50 de milioane de dolari, acuzând fraudă
h
Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden şi îi va cere peste un miliard de dolari
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ