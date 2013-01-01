Preşedintele Nicuşor Dan afirmă într-o postare pe Facebook că videoconferinţele Coaliţiei de Voinţă şi ale Consiliului European de marţi au abordat rezultatele discuţiilor importante de luni, de la Washington, privind securitatea Ucrainei. ”Principalele puncte pe care le-am subliniat: implicarea preşedintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esenţială, orice pace trebuie să fie justă şi durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial. Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei”, spune şeful statului.

Nicuşor Dan mai declară că ”Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, dacă este cu adevărat angajată în obţinerea păcii”.

”Sancţiunile trebuie menţinute şi, dacă este necesar, chiar intensificate până la atingerea unui acord de pace. Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiţi. România va continua să sprijine acest efort”, mai anunţă preşedintele.

Potrivit lui Nicuşor Dan, ”România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa şi SUA. ”Aceasta este o investiţie în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei. O Ucraină paşnică şi sigură consolidează securitatea României şi aduce beneficii vecinului nostru, Republica Moldova”, mai spune preşedintele în mesaj.