Nicuşor Dan: România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, după cele două videoconferinţe cu liderii europeni, în formatul Coaliţiei pentru Voinţă şi Consiliului European, că Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor iar sancţiunile trebuie menţinute şi, dacă e necesar, chiar intensificate. În plus, spune şeful statului, trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiţi, iar România va continua să sprijine acest efort.
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă într-o postare pe Facebook că videoconferinţele Coaliţiei de Voinţă şi ale Consiliului European de marţi au abordat rezultatele discuţiilor importante de luni, de la Washington, privind securitatea Ucrainei. ”Principalele puncte pe care le-am subliniat: implicarea preşedintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esenţială, orice pace trebuie să fie justă şi durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial. Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei”, spune şeful statului.