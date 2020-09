Noi înregistrări în scandalul de trafic de influenţă: Nicuşor Dan a fost avertizat că Mihai Mitrache e un interlop

Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL şi USR la Primăria Capitalei, a fost înregistrat de către purtatorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 4, Cristian Zărescu, consilierul primarului Daniel Băluţă, intervenind pentru afaceristul Mihai Mitrache „Câine", astfel încât primăria să nu demoleze o construcţie ridicată ilegal de către acesta în Parcul Orăşelul Copiilor.

Regăsiţi mai jos o parte din transcrierea înregistrării:

Cristian Zărescu: Omul acela este o persoana cu foarte multe probleme cu legea. Adica va spun si pentru dumneavoastra, in cazul in care va asociati cu aceasta persoana. Bine: 'asocierea' este cu ghilimelele de rigoare si acuma vorbim ca intre prieteni. Dar va spun sa aveti si dumneavoastra grija, pentru ca va spun: acest Mitrache – numit si 'Catelul' – a facut enorm de multe probleme autoritatilor. Lasand la o parte faptul ca este un dealer de droguri in parc, acolo, este un interlop, este un peste cunoscut. Adica eu va spun pentru dumneavoastra. Toata lumea stie situatia aici, ca am vorbit cu dumneavoastra. Si catre dumneavoastra este un sfat sa aveti grija, pentru ca el este departe de a fi un om corect. Intelegeti?

Nicuşor Dan: Da, da, da, da.

Cristian Zarescu: Avocatul – normal – v-a prezentat situatia juridica. Si normal: orice avocat isi apara clientul – e logic. Dar eu va spun dumneavoastra, sa aveti si dumneavoastra grija.

Nicuşor Dan: Da, da, da. Dar stiti ca el a castigat trei procese cu dumneavoastra. Instantele i-au dat dreptate. Cristian Zărescu: Acum, dezafectarea locatiei se face 100% legal – va dati seama ca n-am fi facut. El oricum deja acolo nu mai are curent, gaze si apa. Nu, mint: mi se pare ca curent mai are".

Înregistrările integrale le puteţi regăsi pe RomâniaTV.net.

loading...