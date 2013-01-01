Homepage » Actual

Oana Țoiu: Agresiunea rusă împotriva Ucrainei - pe ordinea de zi a reuniunii informale a miniștrilor de Externe din UE

| 29 aug, 17:53

Agresiunea rusă împotriva Ucrainei se va regăsi pe ordinea de zi a reuniunii informale a miniștrilor de Externe din Uniunea Europeană, desfășurată vineri și sâmbătă la Copenhaga, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

'Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea țintelor civile de către Rusia vorbește mai mult decât orice alte declarații pe care le face partea rusă. În loc să urmărească obținerea păcii, o cale susținută fără echivoc de comunitatea internațională, de noi, de comunitatea europeană, de SUA și de partenerii cu aceleași principii, Rusia alege bombele în locul dialogului. Această profundă ignorare, din partea Kremlinului, a valorii vieților umane, atât ucrainene, cât și rusești, este un factor-cheie în continuarea acestui război brutal și ilegal', a afirmat șefa diplomației române, vineri, pe Facebook.

Ea adaugă că tema va fi pe ordinea de zi a reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Copenhaga, în formatul Gymnich.

Totodată, Țoiu a subliniat că regiunea Mării Negre a cunoscut recent o creștere semnificativă în număr și intensitate a atacurilor brutale din partea Rusiei.

'Trebuie să creștem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mișcări agresive la frontiera noastră și ca o formă de presiune necesară pentru a atinge obiectivul comun al UE și Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă', a arătat ea.

Ministrul român a spus că la reuniunea de la Copenhaga va menționa, de asemenea, hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european.

'Acest lucru este consacrat în cooperarea noastră trilaterală, recent consolidată sub numele de Triunghiul Odesei, în timpul reuniunii noastre ministeriale de la Cernăuți. Republica Moldova și Ucraina și-au sărbătorit recent Ziua Independenței, iar România le-a sărbătorit, la rândul său, principala forță a independenței: capacitatea de a-și decide, în mod liber, viitorul', a afirmat Oana Țoiu.

