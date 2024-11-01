Țoiu, despre fiica lui Ponta: „Nu relația politică e criteriul în acest moment”

Ea a făcut această mențiune, întrebată într-o conferință de presă dacă este adevărat că a intervenit la Consulatul din Dubai pentru ca fata lui Victor Ponta să nu fie urcată în autocar pentru că reprezintă o vulnerabilitate de imagine pentru ea.

''În acest moment, criteriile pe baza cărora echipele consulare stabilesc prioritatea informării cetățenilor noștri și au stabilit prioritatea și acestui zbor sunt grupurile școlare cu copii neînsoțiți, pentru că acolo statul are o responsabilitate suplimentară, și cazurile medicale. În ceea ce privește nevoia fiecărui părinte ca propriul copil să ajungă acasă în siguranță, este o nevoie pe care o înțeleg, dar nu cred că trebuie să suprapunem o sfadă politică peste această nevoie pe care o înțelegem toți'', a mai precizat Oana Țoiu.

Ea a avut și un mesaj pentru Victor Ponta: ''Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca de-prioritizare. Dar ce pot să-i spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritatea în continuare copiilor. Un element important însă este că această prioritate, așa cum este ea în acest moment gândită, ține de ordinea, inclusiv a vârstelor copiilor. Vom considera bebelușii, copiii care au o vârstă preșcolară, școlară, o prioritate mai mare decât copiii care sunt de o vârstă aproape de cea a adulților''.

''Ce pot să confirm este că am spus tuturor consulilor cu care am discutat că trebuie să respecte criteriile stabilite și comunicate transparent, indiferent de cerințele pe care le au'', a adăugat Țoiu.

La insistențele jurnaliștilor, care au dorit să știe dacă a amenințat cu demiterea, respectiv că a cerut ca fiica fostului premier să nu fie urcată în autocar, Oana Țoiu a răspuns: ''Am cerut tuturor consulilor acestei țări, în toate deciziile pe care le au pentru asistența consulară, să nu țină cont de alte criterii decât cele stabilite public. Cele stabilite public, ca prioritate pentru statul român, sunt cazurile medicale și grupurile de copii neînsoțiți împreună cu școala lor. Dacă dumneavoastră aveți informații despre orice caz din România care se încadra în aceste priorități și nu am fost informată de consulat, îmi puteți transmite aceste informații și vom verifica''.

Întrebată în continuare dacă în acel avion erau minori și cazuri medicale, Țoiu a spus: ''Nu, sunt și însoțitori. Grupurile au venit cu însoțitori, ceea ce înseamnă că statul nu poate prelua responsabilitatea legală pentru minorii pe care i-au adus profesorii sau adulții, cărora le-au delegat părinții din România responsabilitatea''.

Ea a subliniat că ''un ministru nu decide și nici n-ar trebui să decidă cazuri cu nume și prenume''.

''Nu voi comenta cu nume și prenume cazuri, așa cum n-am comentat niciodată de la începutul acestui mandat nicio întrebare cu nume sau prenume. Ce pot să vă zic, însă, este că datoria Consulatului României, care trebuia respectată cu strictețe, era de ordine a acestor priorități și, așa cum am spus, întrebarea este în acest moment: De ce vreți să discutăm despre un caz cu nume și prenume, când toți părinții care au în acest moment copii acolo sau care au copiii lângă ei se așteaptă de la statul român să nu țină cont de apartenența politică sau accesul politic al unui părinte? Nu există de la Ministrul de Externe al României nicio decizie care să implice includerea sau excluderea niciunui copil pe baza criteriilor de apartenență politică ale părinților'', a explicat ministra.

Sunt mulți minori în Dubai care au nevoie de asistență, la fel în Oman, care nu au putut să se urce în acest zbor.

''Sunt mai multe planuri în paralel. De exemplu, pentru minorii care au rămas în Dubai, la ce lucrăm acum sunt inclusiv zboruri directe spre București. Nu există nicio procedură, niciuna, pe care ar fi putut să o aplice consulatul, în care o adolescentă de 17 ani să fie pe lista de transfer a acestui zbor, altfel decât dacă ar fi existat suficiente locuri și ar fi fost informați toți ceilalți minori sau aparținătorii lor care sunt în spațiul respectiv'', a precizat Oana Țoiu.

Ea a menționat că nu poate confirma dacă ''echipa consulară a României a contactat sau nu persoane în afara acestor criterii sau dacă au considerat sau nu că nu o să fie suficiente locuri alocate, consumate de ceilalți cetățeni europeni, de exemplu''.

''Pe parcursul zilei au existat răspunsuri variabile și de la celelalte țări. Eu nu vreau să spun că echipa consulară a României, într-un moment în care poate nu era sigură că toate celelalte locuri antamate ar fi fost ocupate, poate a sunat mai mulți cetățeni decât cei care ar fi fost în aceste criterii, fără ca asta să însemne neapărat o alegere subiectivă. Sau poate că da, nu știu cazul. (...) Nu pot să dau aceste detalii cu nume și prenume despre caz. Dar ce pot să vă spun foarte clar este că cerința mea fermă, pe care da, am reconfirmat-o cu consulul României în Emiratele Arabe Unite, este că, odată ce am stabilit niște criterii, ele să implice informarea cetățenilor români în baza acelor criterii. Da, copiii neînsoțiți pot să fie adițional la grupuri și la cazuri medicale, exclusiv în cazul în care sunt informați toți cetățenii despre asta, în care ordinea în care se înscriu este una transparentă. Există și potențial și această confuzie. Compania cu care noi facem acest zbor de evacuare este o companie care are și zboruri private. Dacă o persoană are un bilet la compania respectivă, are și dreptul legal să se întoarcă cu compania respectivă în momentul în care compania respectivă face un zbor comercial. Acest lucru nu este suprapus pe Mecanismul European de Protecție Civilă'', a precizat ministra de Externe.

Oana Țoiu a subliniat că ''niciodată nu a existat nicio instrucțiune față de nimeni din echipele consulare ale României ca apartenența politică a cuiva să fie criteriu de excludere sau de includere''.

''Nu știu dacă fata domnului Ponta este sau nu parte a unui grup școlar. Dacă ar fi fost parte a unui grup școlar, nu ar fi existat un criteriu care să implice că nu poate fi în autocar sau în avion. Nu știu dacă fata domnului Ponta este sau nu este caz medical. Ce știu însă este, și pot să confirm, că am spus tuturor consulilor că nu trebuie să existe excepții de la aceste criterii, decât dacă îndeplinim toate celelalte criterii, se confirmă existența unor locuri adiționale, moment în care ar trebui informații instantaneu toți cetățenii României care s-au înscris în atenția consulară, care s-ar încadra în acea categorie. Nicio echipă consulară n-ar trebui să prioritizeze în informațiile pe care le dau sau în selecția pe care le-o dau pe nimeni, nici să te de-prioritizeze pe nimeni privind criterii de apartenență politică. Nici nu ar trebui să știe un consul dacă părinții unui copil sunt sau nu parte a unui partid politic. (...) Nu relația politică este criteriul în acest moment. Da, am confirmat tuturor consulilor, inclusiv în Dubai, că pot să se abată de la criteriile stabilite și nu pot să le extindă, decât dacă asigură o informare onestă, transparentă pentru toți acei cetățeni de pe spațiul respectiv'', a punctat ea.

Potrivit Oanei Țoiu, trebuie asigurat tuturor cetățenilor României, familiilor și copiilor, care sunt câteva sute, acces nediscriminatoriu la informație.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au declarat joi că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de către MAE, care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3.ro că fetița ei, Irina, a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport și că i s-a spus că este ''o vulnerabilitate'' din cauza numelui pe care îl poartă. Fata a rămas în Consulatul României, singură și familia a reușit să găsească niște români care locuiesc acolo care să o ajute.