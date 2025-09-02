Homepage » Actual

Țoiu: Încălcarea spațiului aerian al Poloniei, inacceptabilă; sprijinim coordonarea între aliați pentru măsuri adecvate

| 10 sep, 22:40


Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, transmite că încălcarea spațiului aerian al Poloniei este inacceptabilă.

 

Ea reafirmă solidaritatea 'deplină' a României cu Polonia și sprijinul față de coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate.
'Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate. Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional', scrie Țoiu pe rețeaua X.
Continuarea bombardamentelor rusești în imediata apropiere a NATO și 'încălcările repetate' ale spațiului aerian al Aliaților sunt 'îngrijorătoare și iresponsabile', menționează Țoiu.
'Cu peste un secol în urmă, în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa. De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea', se mai arată în mesaj.
Polonia și-a mobilizat, miercuri, propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.
După 'încălcări repetate' ale spațiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata Poloniei a anunțat desfășurarea de aeronave poloneze și aliate.
'Avioanele și-au folosit armele împotriva obiectelor ostile', a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X, adăugând că este 'în contact constant cu comandamentul NATO'. Înaltul oficial polonez a cerut totodată populației 'să-și păstreze calmul și să distribuie doar anunțuri oficiale din partea armatei și a serviciilor statului'.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ