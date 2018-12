Opoziţia forţează schimbarea lui Liviu Dragnea şi a lui Florin Iordache din Camera Deputaţilor

PNL a solicitat, prin vocea liderului de grup, introducerea pe ordinea de zi a cererii de revocare din funcții pentru Liviu Dragnea și Florin Iordache.



Președintele de ședință, Florin Iordache s-a opus acestei solicitări, ca urmare a unei ședințe a liderilor de grup. El a explicat că pentru a introduce un punct nou pe ordinea de zi este nevoie de un vot unanim al liderilor de grup. În acest caz, trei lideri de grup se opun propunerii PNL.



”Oricum nu voi supune votului solicitările dumneavoastră, din moment ce sunt neregulamentare”, a spus Florin Iordache.



În replică, cei de la PNL i-au solicitat lui Florin Iordache să se retragă de la conducerea ședinței, pentru că este vizat de o procedură de revocare. Iordache a refuzat și a explicat că procedura de revocare a fost inițiată neregulamentar.

Raluca Turcan, președintele grupului parlamentar PNL, a cerut suplimentarea cu două proiecte pe ordinea de zi. Este vorba așadar de cererile de revocare din funcție a lui Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, și a lui Florin Iordache, din funcția de vicepreședinte.



Raluca Turcan: „Vă solicităm ca pe ordinea de zi de plen să fie înscrise două solicitări de revocare, a domnului vicepreședinte Florin Iordache și a domnului președinte al Camerei Deputaților Liviu Dragnea.”



Florin Iordache: „Revocarea mea, cât și a președintelui se poate face la solicitarea grupului parlamentar din care provin. (...) Nu supun la vot, să faceți ce vreți”



Pe hârtie, coaliția nu mai are majoritate pentru legile importante: are 163 de voturi, în condițiiile în care sunt necesare 165 pentru proiecte de lege importante, pentru că vorbim de majoritate absolută (jumătate plus un vot).



Opoziția a anunțat în trecut că are o ofensivă graduală, de la această revocare până la o moțiune de cenzură, ce ar urma să fie depusă până la finalul acestei sesiuni parlamentare, din jurul datei de 21 decembrie.

Tag-uri:

loading...