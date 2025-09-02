Homepage » Actual

Oprea: Măsurile din programul de relansare economică propus de PSD nu aduc nicio apăsare pe bugetul de stat

| 12 sep, 17:21

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat vineri că măsurile cuprinse în programul de relansare economică propus de PSD 'nu aduc nicio apăsare' pe bugetul de stat, pentru că se vor aplica în viitor și nu micșorează baza impozabilă de astăzi.

 

'Măsurile pentru relansarea economică pe care le-am prezentat ieri foarte pe scurt au trei componente principale. Prima - facilitățile fiscale de tipul creditului fiscal și amortizării accelerate. A doua - menținerea garanțiilor pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că a fost un program IMM Invest și toate celelalte au fost programe foarte bune apreciate de către antreprenorii din România și aici vorbim în special despre capitalul românesc. A treia - simplificare, măsuri care să ducă la implementarea mai ușoară a noilor proiecte. Și vreau să spun un lucru de la bun început ca să fie foarte clar. Toate aceste măsuri de relansare economică pe care le propunem nu aduc nicio apăsare pe bugetul de stat. De ce? Pentru că ele sunt măsuri care se întâmplă în viitor și nu micșorează baza impozabilă de astăzi', a spus Oprea într-o conferință de presă la sediul central al PSD.
El a adăugat că proiectele care se construiesc de la zero vor primi facilități fiscale de tipul creditului fiscal pentru investiția făcută, în sensul deducerii din impozitul pe profit pe o perioadă de 5 ani sau mai mare de 5 ani.
'În fapt este vorba despre vechea schemă de ajutor de stat care a funcționat foarte bine în România, numai că noi în schemele de ajutor de stat pe care le desfășurau Ministerul Finanțelor sau Ministerul Agriculturii sau Ministerul Economiei, veneam și dădeam o sumă în numerar în contul companiei. Nu mai vorbim despre sume în numerar, vorbim despre o facilitate fiscală. Și atunci, acest model va funcționa și în România', a afirmat acesta.
Radu Oprea a menționat că în domeniul cercetare-dezvoltare va fi introdus un element de noutate pentru România - creditul fiscal care poate să ajungă până la 200%, adică se poate deduce dublu față de suma investită.
'Ce credem că se va întâmpla în urma aplicării acestui program? O creștere economică de 3% în maxim 3 ani, pentru că acesta este potențialul real de creștere al economiei românești în perioada imediat următoare. Și în maxim 5 ani de zile să ajungem din nou la 5% potențialul real de creștere al economiei românești. De asemenea, crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele pe care le-am definit pentru relansare, reducerea ponderii deficitului balanței comerciale, unde, din păcate, cifrele din ultima perioadă nu au fost tocmai prietenoase cu economia României. Estimăm o scădere de la 9,5% din PIB la un 8% din PIB în maxim 3 ani. Și reducerea decalajelor regionale cu 15%', a conchis secretarul general al Guvernului.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

fmi

Premierul a discutat cu delegația FMI despre situația economică, reforma fiscală și prioritățile de investiții publice

12 sep, 17:25
Citeşte mai departe
radu

Oprea: Măsurile din programul de relansare economică propus de PSD nu aduc nicio apăsare pe bugetul de stat

12 sep, 17:21
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: Proiectele spitalelor ce nu mai pot fi finanțate prin PNRR, mutate pe fonduri din Programul Sănătate

12 sep, 17:16
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cât plăteşte Elena Udrea pentru educaţia fiicei sale, la o școală privată

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Programul Rabla 2025 debutează cu buget record! Ce trebuie să știe producătorii și dealerii auto
h
Aleșii și-au angajat peste 1.000 de oameni pentru care Parlamentul decontează mai mult de 5 milioane de lei lunar. Există și un record: 11 angajați la un parlamentar
h
Lui Donald Trump i-a ajuns 'cu'itul la os': Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid!
economica.net
feminis.ro
h
Cât plăteşte Elena Udrea pentru educaţia fiicei sale, la o școală privată
h
O tânără din Moscova și-a vândut sufletul pentru a cumpăra păpuși Labubu și un bilet la un concert
h
Testamentul lui Giorgio Armani - Casa de modă va fi deţinută de fundaţia care îi poartă numele
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ