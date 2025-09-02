Oprea: Măsurile din programul de relansare economică propus de PSD nu aduc nicio apăsare pe bugetul de stat

'Măsurile pentru relansarea economică pe care le-am prezentat ieri foarte pe scurt au trei componente principale. Prima - facilitățile fiscale de tipul creditului fiscal și amortizării accelerate. A doua - menținerea garanțiilor pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că a fost un program IMM Invest și toate celelalte au fost programe foarte bune apreciate de către antreprenorii din România și aici vorbim în special despre capitalul românesc. A treia - simplificare, măsuri care să ducă la implementarea mai ușoară a noilor proiecte. Și vreau să spun un lucru de la bun început ca să fie foarte clar. Toate aceste măsuri de relansare economică pe care le propunem nu aduc nicio apăsare pe bugetul de stat. De ce? Pentru că ele sunt măsuri care se întâmplă în viitor și nu micșorează baza impozabilă de astăzi', a spus Oprea într-o conferință de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că proiectele care se construiesc de la zero vor primi facilități fiscale de tipul creditului fiscal pentru investiția făcută, în sensul deducerii din impozitul pe profit pe o perioadă de 5 ani sau mai mare de 5 ani.

'În fapt este vorba despre vechea schemă de ajutor de stat care a funcționat foarte bine în România, numai că noi în schemele de ajutor de stat pe care le desfășurau Ministerul Finanțelor sau Ministerul Agriculturii sau Ministerul Economiei, veneam și dădeam o sumă în numerar în contul companiei. Nu mai vorbim despre sume în numerar, vorbim despre o facilitate fiscală. Și atunci, acest model va funcționa și în România', a afirmat acesta.

Radu Oprea a menționat că în domeniul cercetare-dezvoltare va fi introdus un element de noutate pentru România - creditul fiscal care poate să ajungă până la 200%, adică se poate deduce dublu față de suma investită.

'Ce credem că se va întâmpla în urma aplicării acestui program? O creștere economică de 3% în maxim 3 ani, pentru că acesta este potențialul real de creștere al economiei românești în perioada imediat următoare. Și în maxim 5 ani de zile să ajungem din nou la 5% potențialul real de creștere al economiei românești. De asemenea, crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele pe care le-am definit pentru relansare, reducerea ponderii deficitului balanței comerciale, unde, din păcate, cifrele din ultima perioadă nu au fost tocmai prietenoase cu economia României. Estimăm o scădere de la 9,5% din PIB la un 8% din PIB în maxim 3 ani. Și reducerea decalajelor regionale cu 15%', a conchis secretarul general al Guvernului.