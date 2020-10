Orban anunţă că va deschide lista candidaţilor PNL la Camera Deputaţilor pentru Bucureşti

"Preşedintele partidului candidează în Bucureşti", a spus Orban, după o şedinţă a conducerii PNL.

El a precizat că liberalii vor depune listele cu semnături pe 20 octombrie, iar pe 21 octombrie - listele cu candidaţi.

"Am hotărât pe data de 20 data depunerii semnăturilor pentru susţinerea candidaţilor PNL în alegerile parlamentare şi după depunerea semnăturilor la Biroul Electoral Central va urma pe 20 după-amiază şi 21 octombrie depunerea listelor de candidaţi în fiecare circumscripţie electorală. Am stabilit şi alte detalii legate de graficul de campanie, de evenimentele pe care vrem să le organizăm în campanie şi am discutat despre respectarea riguroasă a normelor de protecţie sanitară pe parcursul campaniei", a spus Orban.

Acesta a arătat că miniştrii au o şansă reală de a fi pe lista la parlamentare.

"Când vom primi listele din partea fiecărei organizaţii judeţene validate în Colegiul Director judeţean vom şti exact cine candidează. (...) Cu siguranţă orice ministru care doreşte să candideze mai ales după activitatea depusă are o şansă reală reală de a fi pe listă", a afirmat Orban.

Despre miniştrii tehnocraţi, preşedintele PNL a arătat că va susţine candidatura acestora la parlamentare "în măsura în care vor dori să candideze".

De asemenea, el a precizat că Sorin Cîmpeanu şi Daniel Constantin cu siguranţă vor fi pe liste.

"Să ne aducem aminte că Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin, Mircea Banias au venit într-un moment decisiv în care fără nicio explicaţie liderul Pro România a decis să nu sprijine Guvernul şi voturile lor au fost decisive într-un moment extrem de important pentru România având o contribuţie extrem de importantă la învestirea Guvernului", a explicat Ludovic Orban.

El a mai indicat că liberalii analizează trei variante pentru funcţia de ministru al Mediului, în contextul alegerii lui Costel Alexe în funcţia de preşedinte al CJ Iaşi.

Premierul Orban a mai menţionat că, din punctul său de vedere, derularea campaniei şi a votului la parlamentare nu constituie un risc suplimentar de infectare cu SARS-CoV-2, dacă se respectă regulile aplicate la locale.