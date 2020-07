“Noi am ales un candidat în persoana domnului Vergil Chiţac, nu l-am ales întâmplător, l-am ales pentru că este un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră în spate, un adversar clar al PSD şi al modului în care şi-a bătut joc PSD-ul de judeţul Constanţa şi de municipiul Constanţa. Din toate cercetările sociologice pe care le-am făcut ne-au arătat că Vergil Chiţac are prima şansă să câştige Primăria. Acum ce să fac, să aleg pe altcineva care are 12-14 la sută când am un candidat care are scor între 30-35 la sută cu şansa de a câştiga Primăria? Normal că ne alegem omul în care avem încredere”, a declarat Ludovic Orban.

El a precizat că adversarul politic al PNL este PSD.

“Noi nu ne certăm cu alţii, adversarul nostru politic este PSD, mai ales felul de a face politica al PSD. Suntem aici la clădirea Cazinoului, o mare parte din distrugeri s-au datorat faptului că nici măcar să repare acoperişul nu a fost în stare Primăria Constanţa condusă de PSD şi acest lucru a provocat distrugeri suplimentare”, a precizat Orban.

Senatorul Vergil Chiţac este candidatul PNL la Primăria Constanţa, el încercând să câştige această funcţie şi în 2016. Din partea USR candidatul la Primăria Constanţa este deputatul Stelian Ion. Aceasta a propus în mai multe rânduri o alianţă de dreapta la Constanţa în care el să fie candidatul acesteia la Primăria Constanţa, iar la Consiliul Judeţean Constanţa să fie susţinut candidatul PNL.