Orban, despre şansele ca moţiunea să treacă: ”Cine seamănă vânt, culege furtună. Este o criză politică declanşată de Cîţu!”

El a adăugat că soluţia pe care o propune este refacerea coaliţiei de guvernare.

„Cine seamănă vânt, culege furtună. Am văzut numai o decizie, că dacă USR PLUS nu îşi retrage moţiunea sau retrage moţiunea de cenzură nu va mai fi considerat partener de guvernare, o prostie mi mare rar putea să fie decisă, în condiţiile în care poziţia mea e că singura soluţie onorabilă, benefică pentru România este refacerea coaliţiei. Această soluţie este la îndemâna forţelor politice. Noi am construit după alegeri o coaliţie care asigura o majoritate confortabilă care dacă era stabilă putea să evite ajungerea într-o situaţie de criză, o criză politică declanşată de Cîţu, cu acordul preşedintelui, a aruncat România în aer şi în momentul de faţă România se găseşte aproape lipsită de instituţii care să facă faţă provocărilor românilor”, a explicat Ludovic Orban, joi la Parlament.