Orban: ”România, printre ţările UE cu deficit bugetar mic şi contracţie economică mai redusă!”

"România, pe trimestrul doi, este printre ţările cu cea mai redusă contracţie economică, de 10,5%, raportat, de exemplu, la media celor din zona euro, unde contracţia a fost de 15%. În ce priveşte primul semestru, această contracţie este de 3,9%, ceea ce plasează România printre ţările Uniunii Europene cu cea mai mică contracţie. Toate măsurile adoptate de guvernul nostru au fost în sprijinul dezvoltării economice, în sprijinul companiilor, al angajaţilor acestora. Am crescut investiţiile, pe primul semestru, avem cele mai mari investiţii publice înregistrate în ultimii zece ani şi lucrul acesta s-a întâmplat în perioadă de contracţie economică. Nu numai că nu am închis şantiere, am deschis unele noi", a spus Orban.

Conform acestuia, există o tendinţă de revenire a economiei, el menţionând că Guvernul pune în practică planul de relansare şi investiţii prezentat în 1 iulie, pentru care au fost adoptate 95% din actele normative necesare pentru implementare.

"Sigur că a apărut o creştere a deficitului bugetar. Aceasta este cea mai mică creştere a deficitului bugetar dintre ţările europene. (...) Obiectivul este să menţinem acest deficit la un nivel cât mai jos. Uitaţi-vă ce deficite sunt programate în celelalte ţări europene şi veţi vedea că al nostru, de 8,6%, este unul rezonabil în raport cu cele din alte ţări ale UE, urmând ca, ulterior, prin susţinerea revenirii economice şi reluării creşterii economice, într-un ritm cât mai rapid, să reducem deficitele în 2-3 ani de zile, la un nivel reglementat de Tratatul UE, de maximum 3%", a spus Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, economia UE are o tendinţă de revenire, iar a cea a României depinde de aceasta, el menţionând că 80% din schimburile comerciale sunt cu ţări UE.

Totodată, premierul a precizat că numărul de angajaţi cu contract de muncă, la data de 15 august, era mai mare decât al celor înregistrat la 1 ianuarie, înainte de izbucnirea crizei economice provocată de pandemie.

"Un alt indicator, dat de INS, care arată că lucrurile nu sunt foarte rele în economie, arată că salariul mediu net, care este un indicator obiectiv, pe luna iunie, a fost cu 5% mai mare decât cel din iunie 2019", a mai punctat prim-ministrul Ludovic Orban.