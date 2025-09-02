Homepage » Actual

Pălărie, despre reforma administrației: Parcă suntem în 'Ice Age' - un elefant preistoric se preface că e veveriță

| 15 sep, 18:13


Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat luni că PSD a fost la guvernare un an și jumătate și trebuia să fi luat de multă vreme măsura tăierii posturilor din administrație, menționând că este necesar să se ia deciziile corecte pentru că altfel, situația este ca în 'Ice Age în care un elefant preistoric se preface că este veveriță'.

 

El s-a referit la 'amânările și tergiversările pe pachetul cu tăierea costurilor la nivelul administrației publice locale'.
'Ce va face echipa tehnică care a fost creată cu acest scop? (...) Se va întâlni cu Asociația Municipiilor din România, condusă de nimeni alta decât doamna primar Lia Olguța Vasilescu - PSD, se va întâlni cu Asociația Comunelor din România, cu domnul Emil Drăghici ca președinte, care și-a câștigat ultimul mandat cu sprijinul PSD, se va întâlni cu domnul prim-vicepreședinte Moldovan Nicolae de la Asociația Orașelor din România - PSD. Gândiți-vă puțin că PSD este și deoparte, și de alta a discuțiilor pentru a găsi această soluție de tăiere. Eu cred că timpul din clepsidră se scurge și, repet, există un risc uriaș de a-și pierde credibilitatea de a fi partener de guvernare care dorește să traverseze România aceste momente dificile cu deciziile corecte', a afirmat Pălărie.
El a spus că PSD trebuie să lămurească de ce se opune.
'PSD a fost la guvernare un an și jumătate, orice formulă tehnică, tactică de a tăia posturi din organigramă, de a tăia funcții, adică oamenii să plece acasă din organigramă ar fi trebuit să fie de foarte multă vreme finalizate și terminată, tocmai că PSD are această istorie. Altminteri, parcă suntem în Ice Age, în care un elefant preistoric se preface că este veveriță. Haideți să luăm deciziile corecte', a adăugat Pălărie.

 

Feminis

