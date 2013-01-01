Pălărie (USR): PSD practică un fel de guvernare paralelă; va înțelege că deciziile se iau în coaliție

'Coaliția de guvernare va trebui să decidă ce se întâmplă la nivel de guvernare. Sunt cât se poate de surprins că anumiți colegi, și mă refer aici în mod particular la colegii de la PSD, practică o chestie nouă, un fel de guvernare paralelă, adică PSD, în numele guvernului, ca și când nu ar fi în aceeași coaliție, consultă sau se consultă cu magistrații și propune o formă de lege 'pe surse' sau 'nepesurse' care să respecte încă o dată interesele unei bresle din societatea românească. Cred că această chestiune este absolut ridicolă, caraghioasă. Deciziile de guvernare, deciziile de reformă se iau la nivel de guvern. Sunt convins că PSD n-a intrat de formă în acest guvern, ci a intrat inclusiv în baza unui program de guvernare. Acolo s-au negociat săptămâni de zile acele jaloane sau acele reforme făcute pe diferite domenii de activitate și colegii de la PSD și-au asumat inclusiv programul de guvernare', a afirmat Pălărie, luni, la Senat.

El și-a exprimat însă convingerea că social-democrații 'o să revină la masa guvernării și o să înțeleagă că guvernarea și deciziile se iau în coaliția de guvernare'.

'USR este de acord cu realizarea unui dialog în societate, nu este de deloc de acord cu tergiversarea reformelor prin tertipuri. Or, așa cum spunea și vicepremierul UDMR, dacă vrei să omori ceva, creează un comitet sau o comisie și las-o să se întrunească timp de patru luni. Nu ne permitem acest lux de a avea încă trei-patru luni de dezbatere. Jalonul legat de reforma pensiilor magistraților trebuie să fie închis până în luna noiembrie. Dacă nu, spunem cu toții 'la revedere' unei sume de peste 230 de milioane de euro. E o nebunie. Aceste reforme nu le-a scos nici USR, nu le-a scos nici domnul Ilie Bolojan. Aceste reforme sunt necesare, sunt parte dintr-o strategie mai amplă de a restabiliza situația financiar-economică a României. USR este de acord cu existența unei forme de dialog. (...) Lucrurile tehnice pot să fie discutate. Chiar m-aș bucura dacă reprezentanții magistraților, atenție, 'nu pe surse', ci direct, ar veni în zona de consultare cu Guvernul și ar propune niște elemente justificate. Însă, reforma trebuie să meargă până la capăt și nu se va opri', a declarat Pălărie.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că a început consultările cu actorii relevanți din justiție în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.