Homepage » Actual

Pălărie (USR): PSD practică un fel de guvernare paralelă; va înțelege că deciziile se iau în coaliție

| 27 oct, 18:26

Liderul Grupului USR din Senat, Ștefan Pălărie, a criticat luni atitudinea PSD în coaliția de guvernare, acuzându-i pe social-democrați că practică, prin consultările pe care le au cu magistrații, 'un fel de guvernare paralelă'.

 

'Coaliția de guvernare va trebui să decidă ce se întâmplă la nivel de guvernare. Sunt cât se poate de surprins că anumiți colegi, și mă refer aici în mod particular la colegii de la PSD, practică o chestie nouă, un fel de guvernare paralelă, adică PSD, în numele guvernului, ca și când nu ar fi în aceeași coaliție, consultă sau se consultă cu magistrații și propune o formă de lege 'pe surse' sau 'nepesurse' care să respecte încă o dată interesele unei bresle din societatea românească. Cred că această chestiune este absolut ridicolă, caraghioasă. Deciziile de guvernare, deciziile de reformă se iau la nivel de guvern. Sunt convins că PSD n-a intrat de formă în acest guvern, ci a intrat inclusiv în baza unui program de guvernare. Acolo s-au negociat săptămâni de zile acele jaloane sau acele reforme făcute pe diferite domenii de activitate și colegii de la PSD și-au asumat inclusiv programul de guvernare', a afirmat Pălărie, luni, la Senat.
El și-a exprimat însă convingerea că social-democrații 'o să revină la masa guvernării și o să înțeleagă că guvernarea și deciziile se iau în coaliția de guvernare'.
'USR este de acord cu realizarea unui dialog în societate, nu este de deloc de acord cu tergiversarea reformelor prin tertipuri. Or, așa cum spunea și vicepremierul UDMR, dacă vrei să omori ceva, creează un comitet sau o comisie și las-o să se întrunească timp de patru luni. Nu ne permitem acest lux de a avea încă trei-patru luni de dezbatere. Jalonul legat de reforma pensiilor magistraților trebuie să fie închis până în luna noiembrie. Dacă nu, spunem cu toții 'la revedere' unei sume de peste 230 de milioane de euro. E o nebunie. Aceste reforme nu le-a scos nici USR, nu le-a scos nici domnul Ilie Bolojan. Aceste reforme sunt necesare, sunt parte dintr-o strategie mai amplă de a restabiliza situația financiar-economică a României. USR este de acord cu existența unei forme de dialog. (...) Lucrurile tehnice pot să fie discutate. Chiar m-aș bucura dacă reprezentanții magistraților, atenție, 'nu pe surse', ci direct, ar veni în zona de consultare cu Guvernul și ar propune niște elemente justificate. Însă, reforma trebuie să meargă până la capăt și nu se va opri', a declarat Pălărie.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că a început consultările cu actorii relevanți din justiție în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

drula

Drulă, despre nominalizarea oficială pentru Primăria Capitalei: Un pas formal în interiorul USR

27 oct, 18:14
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean despre cererea USR de urgentare a legii referendumului pe Capitală: Va fi o discuție în coaliție

27 oct, 18:31
Citeşte mai departe
ivan

Bogdan Ivan: Pentru o zi România este capitala investițiilor strategice în energie

27 oct, 18:28
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

E oficial. Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cei doi au fost prezenţi la un spectacol la Paris

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Sorin Grindeanu, semnal de alarmă în coaliție: ”Dacă ne învârtim într-o zonă de circ pierde toată lumea”
h
VIDEO Grindeanu: 'România are nevoie de o nouă lege a pensiilor speciale'. PSD nu va susține pachetul 3 de măsuri economice 'în această formă'
h
Va apărea Călin Georgescu în sondajul AUR pentru Primăria Capitalei? Ce spune liderul senatorilor lui Simion
economica.net
feminis.ro
h
E oficial. Katy Perry şi Justin Trudeau şi-au făcut publică relaţia. Cei doi au fost prezenţi la un spectacol la Paris
h
Björn Andrésen, eternul Tadzio din „Moartea la Veneţia” al lui Luchino Visconti, a murit
h
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", a reacţionat cu umor la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ