Parlamentarii PSD Hunedoara solicită premierului desecretizarea contractului de privatizare a fostului combinat Siderurgica



Într-o scrisoare deschisă, deputații Natalia Intotero și Ilie Toma, alături de senatorul Cristian Resmeriță, cer să fie comunicată valoarea ajutoarelor de stat primite de către ArcelorMittal SA de la privatizare și până în prezent, defalcat pe ani, și punerea la dispoziție a rapoartelor de monitorizare a privatizării combinatului siderurgic din Hunedoara.



În documentul citat, parlamentarii PSD Hunedoara susțin că oprirea definitivă a producției la combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara determină o situație 'extrem de gravă', în condițiile în care acesta este de 'importanță strategică națională', fiind singurul din țară care produce profile metalurgice folosite în construcțiile civile și industriale.



'Compania ArcelorMittal a anunțat, în data de 12 septembrie 2025, încetarea definitivă a activității fabricii din municipiul Hunedoara. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe discuții între ArcelorMittal, pe de o parte, și autoritățile locale și județene, pe de altă parte, despre situația combinatului. Având în vedere faptul că una dintre problemele semnalate a fost prețul crescut al energiei, s-a identificat împreună cu Ministerul Energiei o soluție de reducere a prețului de la aproximativ 128 euro/MWh la aproximativ 100-110 euro/MWh -, aplicabilă tuturor companiilor siderurgice pentru perioada 2025-2026. În plus, conducerea combinatului a primit recomandări pentru politici manageriale menite să optimizeze producția corelat cu consumul de energie și prețul acesteia, discutate cu specialiștii ministerului. Cu toate acestea, la doar câteva zile după aceste discuții, conducerea ArcelorMittal Hunedoara a decis, fără a se mai consulta cu autoritățile, închiderea definitivă a producției pe termen nelimitat', se arată în scrisoarea deschisă.



Parlamentarii PSD mai arată că, în ultimii șapte ani, 'ArcelorMittal a beneficiat de ajutoare substanțiale de la statul român, inclusiv aproximativ 300 de milioane de lei în ultima parte a anului 2024, fără ca acest sprijin să fie urmat de un plan de relansare a activității'.



'De asemenea, vă rugăm să analizați posibilitatea răscumpărării de către statul român a combinatului siderurgic din Hunedoara, precum și a scenariului implicării de terți investitori, interesați să cumpere combinatul, să relanseze producția și să mențină locurile de muncă. Indiferent de soluția găsită, insistăm ca autoritățile centrale să se asigure că utilajele nu vor fi relocate în alte țări, ci vor fi supuse unui atent proces de conservare până la preluarea combinatului de către stat / altă companie privată', se menționează în scrisoarea deschisă.



Conducerea ArcelorMittal a anunțat pe 12 septembrie că a luat decizia de a opri definitiv producția la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, motivând prețurile foarte mari la energia electrică și concurența venită din partea produselor venite din afara UE.



Producția la ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajați, a încetat începând cu 5 septembrie, salariații fiind trimiși în șomaj tehnic.

