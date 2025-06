Peiu (AUR): Nu vom susține un pachet de creșteri de impozite și taxe; insistăm pentru un stat mai suplu

'Ceea ce a făcut cea de-a doua coaliție aflată încă în funcție și care probabil va fi și după ce se instalează noul Guvern a fost să crească veniturile prin creșterea impozitului pe venit și a celor asimilate, cel pe dividende și prin scăderea pragului la microîntreprinderi și, în același timp, să continue să crească cheltuielile. (...) Avertizăm că nu vom susține un pachet de creșteri de impozite și taxe compatibil cu ceea ce anunță acum viitoarea coaliție și, în același timp, vom insista pentru a avea un stat mai suplu și pentru a reduce cheltuielile cu funcționarea statului având în vedere o bază rațională și anume reducerea funcțiilor statului care să genereze reduceri de cheltuieli ale statului', a precizat Peiu, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, filozofia noului Guvern și a noii coaliții se pare că va fi tot de creștere a sarcinii fiscale.

'Se pare că filozofia care va sta la baza noului Guvern și a noii coaliții este tot de creștere a sarcinii fiscale. Se are în vedere TVA, se are în vedere creșterea accizelor, se are în vederea creșterea cotei reduse a TVA, mai ales în domeniul HoReCa și alimentar, și se are de asemenea în vedere creșterea impozitului pe venit, a impozitului pe profit și a impozitului asimilat celui pe venit, adică a celui pe dividende. (...) S-a dovedit, după primele patru luni, că filozofia creșterii de sarcină fiscală și a continuării creșterilor de cheltuieli produce același deficit ca anul trecut. Anul trecut am avut 57 de miliarde, anul ăsta 56 de miliarde, pe patru luni. Asta în contextul în care avem 5 miliarde de lei neplătiți, prin schema de plafonare și compensare pentru prețurile la energie electrică și gaze', a susținut senatorul AUR.

El s-a referit, totodată, la soluțiile pe care le preconizează AUR pentru reducerea deficitului bugetar.

'Nu vorbește nimeni de o reducere concretă a cheltuielilor. Aici avem soluții total diferite față de actuala coaliție, care probabil va fi și viitoarea coaliție. Noi am propus încă de la adoptarea Legii bugetului pe acest an să reducem cheltuielile cu salarizarea cu 10%, am propus să reducem cheltuielile cu bunurile și serviciile cu 10%, am propus să reducem treptat, timp de cinci ani, facilitățile fiscale pentru cele patru categorii de lucrători: industrie, construcții, industrie alimentară și agricultură și am propus să menținem pragul la microîntreprinderi, dar să creștem valoarea impozitului, de la 1 la 1,2%, și am propus să rămânem pe aceleași impozite și taxe principale, adică pe aceeași cotă standard la TVA și cotă redusă, pe același impozit pe venit și asimilat și pe același impozit pe profit', a transmis parlamentarul AUR.