Peiu: AUR poate dialoga cu oricine pentru o majoritate; Nicușor Dan ne-a trasat o linie roșie

'Oricând vorbim cu oricine, cu atât mai mult cu domnul Neacșu, care s-a dovedit un partener de dialog echilibrat, dar poziția partidului trebuie să țină cont de obiectivele politice ale partidului, nu de persoana cu care se discută. Repet, nu cred că avem în Parlament, astăzi, persoane atât de dificile cu care nu putem vorbi', a afirmat senatorul la Palatul Parlamentului.

Petrișor Peiu a arătat că orice soluție cu privire la componența viitorului Guvern trebuie să plece de la președintele Nicușor Dan, care însă a exclus AUR din formarea unei majorități.

'Orice soluție trebuie să plece de la președintele Nicușor Dan, care este cel care a trasat această linie roșie că noi nu avem voie să fim consultați sau luați în calcul în ceea ce privește desemnarea unei majorități parlamentare', a argumentat Peiu, punctând că dacă șeful statului este primul care a ridicat această barieră, tot el ar trebui să fie primul care o coboară.

El a adăugat că nu există nicio prevedere constituțională prin care președintele să poată exclude un partid din negocieri, iar acest aspect ar fi un motiv pentru a fi invocate depășirea unor atribuții de către Nicușor Dan și suspendarea lui.

Petrișor Peiu a fost întrebat ce calități a avut liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, atunci când AUR a votat moțiunea de cenzură împreună cu PSD și ce nu are acum pentru ca AUR să-l susțină pentru funcția de premier.

'Noi nu am votat atunci persoana domnului Sorin Grindeanu. Ne-am asociat într-un demers pe care noi îl anunțasem mai demult. Faptul că Partidul Social Democrat a considerat, la fel ca și noi, că Guvernul Ilie Bolojan nu conduce țara în direcția în care ar avea nevoie țara să fie condusă este altă discuție. Noi am anunțat dinainte de moțiunea de cenzură că nu avem o alianță cu Partidul Social Democrat, nu urmărim crearea unei majorități parlamentare cu Partidul Social Democrat, dânșii la fel au anunțat. Noi nu votăm nici acum niciun eventual Guvern propus de Sorin Grindeanu, nu votăm persoana domnului Sorin Grindean, care nu are nimic. Problema este politica publică, programul de guvernare. Noi am demis Guvernul Bolojan pentru programul de guvernare pe care îl punea practică', a afirmat acesta.