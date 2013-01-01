Peiu: Coaliția de la putere nu a fost pregătită pentru corecția deficitului bugetar și nici Comisia Europeană

''S-a încheiat perioada 'lunii de miere', de fapt au fost două luni, dintre investitorii financiari și Guvernul României. (...) Referitor la măsurile luate acum, reținem că a apărut o perioadă de neclaritate, de incertitudine, care se prelungește, în sensul în care coaliția aflată la putere, deși compusă din partidele care au fost și până acum la putere, plus USR, se pare că nu a fost pregătită pentru această corecție a deficitului bugetar și nici Comisia Europeană, care pretinde că lucrează cu Guvernul pentru corecția acestui deficit bugetar, pentru că întârzie să apară măsurile concrete'', a afirmat Peiu, într-o conferință de presă.

El a afirmat că întârzierea luării unor decizii și lipsa de claritate sporesc neîncrederea și dau impresia că promisiunile din campania electorală au fost doar propagandă.

''Cu această minciună s-au câștigat alegerile, țineți minte, investițiile erau prioritatea coaliției, după care când s-a făcut noul guvern a apărut o altă minciună - că vom corecta deficitul bugetar cât mai repede. Și iată astăzi s-au dovedit ambele la fel de mincinoase. A trecut destul de mult timp de când s-a format nou guvern și nu apare nicio corecție a deficitului bugetar, dimpotrivă, ni se spune de către ministrul de Finanțe că nu avem un buget realist, că el nu va putea să conducă la satisfacerea tuturor cheltuielilor publice, inclusiv la plata salariilor'', a spus Peiu.

El a mai menționat că incertitudinea guvernamentală este dublată de declarațiile oficialilor.

''Primul ministru vine și anunță presa străină economică că suntem în pragul incapacității de plată. Toate acestea cresc sentimentul de neîncredere, dar în același timp ne costă bani. De exemplu, declarația primului ministru privind pericolul major al intrării în incapacitate de plată a însemnat creșterea dobânzii la maturități de 10 ani ale titlurilor de stat cu 0,8 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că ieri, când am luat acel împrumut, România a pierdut 7 milioane de lei pe an numai pentru că primul ministru nu s-a obținut să nu spună o năzbâtie în presa internațională. Cuvintele costă și costă foarte mult'', a susținut Peiu.

El a criticat o serie de măsuri anunțate de Guvern, între acestea fiind una încă aflată în discuție, referitoare la o modificare substanțială a modului în care funcționează Pilonul II, respectiv pensiile obligatorii administrate privat.

''Constatăm că prin acest lucru se aduce o atingere privind dreptului de proprietate asupra banilor acumulați prin aceste fonduri de acumulare. Explicația pentru schimbarea legislației privind plata pensiilor administrate privat trebuie înțeleasă prin faptul că statul dorește să mențină două treimi din acumularea fondurilor de pensii, ca plasamente în titluri de stat, adică împrumuturi acordate statului. Ca dimensiune, împrumuturile pe care fondurile de pensii le-au acordat statului reprezintă aproximativ 13% din împrumuturile pe care le-a luat statul român'', a susținut senatorul.

Peiu a criticat și decizia Guvernului de a renunța la impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile mari, cu peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri.

''Guvernul renunță la acest impozit, introducând în schimb o amnistie pentru companiile multinaționale care fac optimizare fiscală în limita a 3% din cifra de afaceri, ceea ce arată practic că aceste companii primesc verde în a face optimizare fiscală dacă acea optimizare fiscală nu depășește 3% din cifra de afaceri. 3% din cifra de afaceri de 1.500 de miliarde înseamnă 45 de miliarde de lei care pot fi scoși din economie cu voie de la guvern'', a adăugat Petrișor Peiu.

El a mai atras atenția că o altă măsură ''care va afecta creșterea economică este centralizarea deciziei în privința proiectelor din PNRR și din Anghel Saligny'', argumentând că centralizarea acestei decizii este contrară spiritului european și va pune o presiune suplimentară pe veniturile municipalităților și ale autorităților locale în general.