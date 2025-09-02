Homepage » Actual

Petrișor Peiu (AUR): Sperăm ca în viitor cetățenii Republicii Moldova să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă

| 30 sep, 18:42

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că speră ca toți cetățenii Republicii Moldova să ia în considerare în viitor opțiunea unionistă ca fiind mai rațională și mai rapidă decât orice altă opțiune privind soarta acestei țări.

 

'În primul rând, pentru cetățenii Republicii Moldova care au votat un partid care este apropiat de noi ca vederi unioniste, le adresăm mulțumiri și felicitări. Pentru toți cetățenii Republicii Moldova - sperăm ca în viitor să ia în considerare cu toții opțiunea unionistă ca fiind mai rațională și mai rapidă decât orice altă opțiune privind soarta Republicii Moldova. În rest, fiind un stat independent, nu avem ce să spunem altceva decât ce am spune și cetățenilor din alte state europene care nu sunt membre ale Uniunii Europene', a spus Peiu, la Palatul Parlamentului, întrebat cum comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.
El a adăugat că nu crede că unirea României cu Republica Moldova va fi în folosul altor state, cum ar fi Rusia.
'Eu vă repet care este perspectiva noastră unionistă și dumneavoastră să judecați dacă este cumva în folosul unui alt stat. Noi am spus așa, că România trebuie să facă o propunere formală de reunificare Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, această propunere să se bazeze pe o viitoare distribuire a deciziei în raport de 6 la 1 corespunzător raportului populațiilor din cele două state și le propunem o reunificare pe modelul german, adică Republica Moldova să recunoască Constituția României așa cum este, organizarea României, dar, repet, noi milităm pentru o propunere formală pe care să o facă România, iar Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova s-o accepte mai devreme sau mai târziu. Noi suntem convinși că, la un moment dat, o astfel de propunere nu poate fi evitată. Dacă dumneavoastră vedeți modalități în care asta ar servi Rusia, nu știu. Noi nu am spus că trebuie să facem un război să ocupăm Basarabia, ci am spus să facem o propunere formală, adresată din partea statului român către statul Republica Moldova. În ce fel este ăsta revizionist?', a mai declarat Peiu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Aș paria că Republica Moldova va fi membră UE în trei ani

30 sep, 18:04
Citeşte mai departe
ionut mosteanu

Ministrul Apărării: Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic

30 sep, 18:26
Citeşte mai departe
bolojan

Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor

30 sep, 18:23
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

J.K.Rowling o numește pe Emma Watson 'ignorantă' după ce aceasta i-a criticat poziția cu privire la persoanele transgen

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
UE, într-o ofensivă diplomatică la nivel înalt în Ucraina: Budapesta pune bețe în roate negocierilor
h
Vești bune - cardurile sociale au fost încărcate: cine sunt beneficiarii și ce urmează
h
Lovitură pentru Parchetul Militar: judecătorii îl pun în libertate pe militarul responsabil de tragedia din Delta Dunării
economica.net
feminis.ro
h
J.K.Rowling o numește pe Emma Watson 'ignorantă' după ce aceasta i-a criticat poziția cu privire la persoanele transgen
h
Nicole Kidman și Keith Urban se despart după o căsnicie de 19 ani
h
Bad Bunny dorește să reprezinte cultura portoricană în cadrul spectacolului din pauza Super Bowl
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ