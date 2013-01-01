Homepage » Actual

Petrișor Peiu: Este foarte posibil ca AUR să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei

| 27 oct, 18:10

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că este foarte posibil ca partidul său să o susțină pe jurnalista Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, aceasta 'ocupând un culoar foarte apropiat' de cel al formațiunii politice.

 

Peiu a precizat într-o conferință de presă că viitorul candidat va fi stabilit, conform statutului partidului, în forurile de conducere, în prezent fiind consultate mai multe sondaje.
'În măsura în care se clarifică peisajul candidaților, vom fi și noi gata să venim să vă prezentăm punctul de vedere. Avem un sondaj în derulare, așteptăm primele date la sfârșitul acestei săptămâni și, în funcție și de aceste date, se va lua o decizie în forurile statutare ale partidului. Nu pot să spun eu ce întrebări am pus în sondaje, că ar însemna că devoalez munca asiduă a cercetătorilor', a explicat senatorul.
Întrebat dacă există posibilitatea ca AUR să o susțină pe jurnalista Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, el a răspuns: 'Sigur că e posibil'.
'În principiu, dânsa ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru. Nu e o... Nu trebuie să vă mire o astfel de soluție. În principiu, susținem ideea ca toată opoziția să aibă un candidat unic, care să poată să beneficieze de cumulul voturilor celor care sunt în urmă. Asta nu înseamnă că putem să acceptăm orice condiție pusă de știu eu ce grupare care se revendică a fi de opoziție', a adăugat Peiu.
Candidatul AUR va fi anunțat cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, a arătat el.
'Acum, depinde. M-ați întrebat de doamna Alexandrescu, dacă dânsa anunță ferm: 'Gata, am intrat în campanie electorală!', e un element care ne poate ajuta să ne clarificăm. La fel dacă anunță că nu. A lăsat de înțeles. Dacă anunță ferm: 'Gata, de azi sunt în campanie electorală sau de azi vă anunț că am candidat', ne ajută să luăm o decizie, sigur. Dar așteptăm și noi' , a transmis liderul senatorilor AUR.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ