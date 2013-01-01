Homepage » Actual

Piedone - judecat în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează un control

| 15 oct, 18:07

Cristian Popescu-Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.

 

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, miercuri, AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Popescu Piedone, la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.
Procurorii anticorupție notează în rechizitoriul trimis instanței că, în data de 7 martie, Cristian Popescu Piedone, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia faptul că funcționari din cadrul ANPC urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.
'În concret, inculpatul Cristian Victor Piedone Popescu i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor ANPC pentru verificare, pentru a asigura conformitatea. Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancțiuni și dispunerii unor măsuri corective de către funcționarii publici din cadrul ANPC, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții ANPC', arată anchetatorii.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

 

