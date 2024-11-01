Ponta: Guvernul Niculescu - ultima șansă înainte de a ne sinucide ca și clasă politică; Bolojan are o poziție rațională

'Dacă depinde votul la Guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea', a spus Victor Ponta.

'Noi suntem independenți, nu suntem chiar tehnocrați (...), vom lua o decizie în momentul în care domnia sa (Luca Niculescu - n.r.) vine cu lista, dar că noi vrem să avem Guvern cu puteri depline. Spre deosebire de alții, chiar înțelegem că suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, că dacă pică și acest Guvern, va fi un dezastru național pe care nimeni nu-l controlează din punct de vedere fiscal, social, economic, că nu suntem așa de mulți, dar suntem serioși, ceea ce e important. Nu am pus condiția 'dacă nu e cineva de la UPR, nu o să votăm'. Nici vorbă de așa ceva, dar dacă vreunul dintre noi este util în Guvern, evident facem politică și vrem să ne implicăm. Ceea ce vreau eu să spun este următorul lucru: cred că e cam ultima șansă cea cu Luca Niculescu, înainte de a ne sinucide în grup, ca țară, ca și clasă politică', a afirmat Victor Ponta, membru al grupului.

Referitor la situația de blocaj politic în care PSD condiționează participarea la guvernare, Ponta a spus că aceste 'jocuri' politice sunt 'absolut aberante și inexplicabile', în condițiile în care România este 'în faliment cu totul'. El a apreciat că președintele PNL, Ilie Bolojan, a avut o poziție 'extrem de rațională'.

'Am văzut că domnul Bolojan a cedat, ca să spun așa, a avut o poziție extrem de rațională: votăm, nu mai suntem noi în Guvern, pentru că ne-ați dat jos. Aia că m-ați dat jos ca să mă puneți la loc nu are niciun sens. Aici, jocul așa de copii nu-și are rostul. Cred că la momentul votului pentru Guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o șansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem ca și clasă politică', a susținut Ponta.

Victor Ponta a mai spus că PSD are o 'strategie sofisticată', încât nici el, care a fost la conducerea acestui partid, nu înțelege.

'Credeam că îi cunosc până zilele astea, dar zilele astea m-am gândit că au o strategie atât de sofisticată încât nici măcar eu nu înțeleg și sunt convins că va veni această strategie mâine, poimâine și o să facă ceea ce trebuie să facă un partid mare', a adăugat Ponta.

În opinia lui, acest Guvern are un prim-ministru desemnat care poate fi acceptat de absolut toată lumea și, în afară de AUR, toate partidele vor pierde la alegerile anticipate.

'Dacă își închipuie cineva de la PSD, PNL, USR, UDMR că o să câștige, făcând țara praf ca să meargă la anticipate, înseamnă că habar n-au de politică. O să plătească toți patru', a afirmat Ponta, subliniind că PSD nu va mai ieși pe primul loc'.

El a mai arătat că Luca Niculescu are nevoie absolut de sprijinul direct, deschis al președintelui Nicușor Dan. 'Așa e absolut normal să se întâmple și doar domnul președinte al României poate să-i cheme pe Grindeanu și pe Bolojan și pe Kelemen Hunor la aceeași masă', a apreciat Victor Ponta.

Liderul grupului UPR, Răzvan Chiriță, a precizat, răspunzând unei întrebări referitoare la eventualitatea participării la guvernare, că Victor Ponta ar putea ocupa o astfel de poziție, având în vedere experiența sa, că a trecut cu România printr-o perioadă similară cu cea de acum și a avut 'rezultate remarcabile', a luat cele mai bune măsuri liberale.

'Aceste lucruri le-am discutat și cu domnul Luca Niculescu. Nu am intrat în discuții privind portofoliile, așteptăm să finalizeze programul de guvernare și, dacă va aprecia util sprijinul domnului Ponta în viitorul Cabinet, cu siguranță domnul Ponta se va regăsi printre numele de miniștri', a mai spus acesta.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a avut luni noi consultări pentru formarea viitorului Guvern, cu reprezentanții Uniunii Salvați România, ai Grupului parlamentar al minorităților naționale, ai Grupului PACE - Întâi România și cu cei ai Grupului parlamentar Uniți pentru România.

Niculescu a avut deja întâlniri cu liderii Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal și Uniunii Democrate Maghiare din România.