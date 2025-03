Ponta: Pe perioada campaniei am mandatar financiar; nu fac campanie cu zero lei

Ponta a fost întrebat, la Palatul Parlamentului, cu ce bani își va face campanie electorală, după ce a anunțat că se pregătește să își depună candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai.





'În timpul campaniei și doar pe perioada campaniei am mandatar financiar. Nu, nu fac campanie cu zero lei, ci tot ceea ce primesc ca împrumut sau ca donație voi declara la AEP și după atâția ani de politică am foarte mare grijă să nu lipsească niciun leu, să nu mă acuze nimeni de absolut nimic, pentru că nu am nevoie, nu fac politică acum și nu candidez decât în scopul de a face niște lucruri bune pe care văd că alții nu le-au făcut în ultimii ani', a spus acesta.