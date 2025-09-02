Homepage » Actual

Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Suediei despre descurajarea de către NATO a amenințărilor ruse

| 02 oct, 17:53

 

Președintele Nicușor Dan a avut, joi, o întrevedere cu premierul Suediei, Ulf Kristersson, în marja summitului Comunității Politice Europene.

 

 

 

'România și Suedia au o cooperare bilaterală foarte strânsă în contextul alianței noastre europene. M-am concentrat pe dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și de investiții pe care le avem cu Suedia, cu un accent special pe industria de apărare. Am discutat, de asemenea, despre cum putem consolida descurajarea de către NATO a amenințărilor venite din partea Rusiei', a scris șeful statului pe Facebook.
Șeful statului participă, joi, la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Regatul Danemarcei, conform Administrației Prezidențiale.
Potrivit sursei citate, pe agendă figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene. În cadrul Comunității Politice Europene, Nicușor Dan va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.
El a precizat, la sosirea la summit, că se va discuta despre situația din Republica Moldova după alegerile parlamentare, problema dronelor, dezinformarea și influența rusă.
Totodată, va prezenta, la această reuniune, raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024 din România, șeful statului menționând că este vorba despre o inițiativă a țării noastre.
Nicușor Dan a fost prezent cu o zi înainte la reuniunea informală a Consiliului European.

 

