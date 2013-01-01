Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, decretul privind desemnarea premierului Ilie Bolojan ca viceprim-ministru interimar pe domeniile coordonate de Dragoș Anastasiu, informează Administrația Prezidențială.
Pe 27 iulie, Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier, precizând că nu mai poate să accepte ''să fie denigrat și în acest fel să decredibilizeze imaginea Guvernului'', după ce în presă au apărut informații că, în calitate de om de afaceri, a dat mită, timp de 8 ani, către un funcționar al ANAF.
''În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că, indiferent ce aș spune, ce aș face, va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. Acesta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că voi face mai mult rău, decât voi face bine și e momentul să fac un pas în lateral, în spate, cum vreți să-l numiți, și să demisionez'', a declarat Anastasiu, la Palatul Victoria.
Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 august.
