Homepage » Actual

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan să preia ca interimar funcția de vicepremier a lui Anastasiu

| 14 aug, 17:46

Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, decretul privind desemnarea premierului Ilie Bolojan ca viceprim-ministru interimar pe domeniile coordonate de Dragoș Anastasiu, informează Administrația Prezidențială.

 

Pe 27 iulie, Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier, precizând că nu mai poate să accepte ''să fie denigrat și în acest fel să decredibilizeze imaginea Guvernului'', după ce în presă au apărut informații că, în calitate de om de afaceri, a dat mită, timp de 8 ani, către un funcționar al ANAF.
''În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că, indiferent ce aș spune, ce aș face, va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. Acesta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că voi face mai mult rău, decât voi face bine și e momentul să fac un pas în lateral, în spate, cum vreți să-l numiți, și să demisionez'', a declarat Anastasiu, la Palatul Victoria.
Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 august.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Cseke Attila

Cseke: Propunerea prin care primarii pot transforma un post ocupat în unul cu jumătate de normă, măsură de eficientizare

14 aug, 17:41
Citeşte mai departe
CNAS

Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, în baza creditelor de angajament de care dispune CNAS

14 aug, 17:56
Citeşte mai departe
Fifor

Fifor compară reforma din Educație cu un ''măcel'' și spune că are o contribuție mică la reducerea deficitului

14 aug, 17:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury vorbește pentru prima dată: „Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Dacian Cosmin Dragoş
Preşedintele Nicuşor Dan îl numeşte pe profesorul Dacian Cosmin Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
MasterChef România 2025, gata de start. Sezonul 10 vine cu reguli noi și un personaj cheie
h
Scandal PNL - PSD în Iași: Ilie Bolojan e premierul Taie tot!
h
Serviciul secret rus 'aprinde' Ungaria: 'UE vrea schimbarea regimului de la Budapesta'
economica.net
feminis.ro
h
Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury vorbește pentru prima dată: „Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu”
h
Felix Baumgartner avea o asigurare de 500 de milioane de euro. Cine a încasat banii
h
Daniel Day-Lewis revine pe ecrane pentru a juca în filmul fiului său
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ