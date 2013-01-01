Premierul a discutat cu secretarul general al NATO despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră

''Am avut o conversație telefonică substanțială cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său continuu și cooperarea strânsă. Am discutat despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și despre amenințările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliații NATO de pe Flancul estic. Tensiunile tot mai mari din regiunea noastră necesită o vigilență sporită din partea Aliaților și un răspuns ferm și coordonat. I-am mulțumit secretarului general și aliaților noștri NATO pentru atenția lor susținută asupra securității Mării Negre, inclusiv pentru capacitățile suplimentare de supraveghere și recunoaștere anunțate recent pentru regiune'', a transmis Luca Niculescu, într-o postare pe platforma X.