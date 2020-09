Preşedintele Consiliului Fiscal: Bugetul public nu trebuie să fie jucat la ruleta politicii

"Dacă nu vom comite greşeala să destabilizăm bugetul public prin decizii iraţionale şi nu vom provoca o criză a leului, iar pandemia va fi ţinută sub control, am putea avea o creştere economică de 4-5% în anul ce vine. Dar trebuie să ţinem strâns cheltuielile bugetului. Trebuie să se evite decizii care vor cauza mare suferinţă oamenilor nu peste mult timp. Mai ales că pandemia nu este învinsă şi criza economică va avea efecte persistente, sechele adânci, chiar dacă revenirea se simte din trimestrul 3 al acestui an. Iar credinţa unora că BNR poate ţine situaţia sub control indiferent de mersul politicii este o naivitate.

O depreciere mare a leului ca soluţie la dezechilibrul extern este foarte riscantă, cu efecte indezirabile majore; ca şi o întărire mare a politicii monetare, cu dobânzi crescute. Necazul mare la noi este pe partea bugetară. Bugetul public nu trebuie să fie jucat la ruleta politicii!", a afirmat Daniel Dăianu, întrebat despre evoluţia economiei în 2021.

Preşedintele Consiliului Fiscal a detaliat ce se are în vedere prin extinderea bazei de impozitare, idee prezentă în raportul de analiză a convergenţei "România-Zona Euro, Monitor".

"Este aplicarea regimului fiscal existent şi pentru contribuabilii care, din varii motive, nu plătesc taxele şi impozitele cuvenite; implică scoaterea la lumină a cât mai mult din economia subterană. Acest demers cere informaţie bogată, transparentă, declararea tuturor veniturilor şi averilor. În orice stat normal aşa este şi nu are de-a face cu ideologia. Este o prostie să spui că declararea veniturilor şi averilor este de sorginte socialistă. Extinderea este cerută de un sistem echitabil, care să nu împartă cetăţenii în două categorii: cei corecţi şi cei care eludează sistemul. Altă raţiune ţine de veniturile foarte joase ale bugetului. Parcă nu am fi în UE.

Nu avem un buget robust, care să facă faţă la nevoi prezente şi provocări viitoare imense. Sănătatea cetăţenilor devine o chestiune de securitate naţională, ca şi impactul schimbărilor climatice, cheltuim foarte puţin pentru educaţie. Are şi o structură debalansată bugetul, mult ocupată de cheltuieli rigide. Ar trebui şi să colectăm mult mai bine dacă ne gândim la evaziunea fiscală şi optimizări fiscale, la cât de mult pierdem la TVA şi nu numai. Există şi multe exceptări. Bugetul public ar putea avea venituri fiscale aproape de 30% din PIB în câţiva ani. Vecinii noştri de tranziţie după 1989 au venituri fiscale între 32% şi 38% din PIB, noi sub 27%. Informatizarea ANAF ar ajuta mult", consideră Daniel Dăianu, potrivit Economica.net.

