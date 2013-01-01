Preşedintele Nicuşor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, mai anunţă Administraţia Prezidenţială.