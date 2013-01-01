Preşedintele Nicuşor Dan, despre o vizită a sa în SUA: Probabil la începutul anului viitor

Întrebat, miercuri, la Roşia Montană, când ar urma să efectueze o vizită în SUA, Nicuşor Dan a răspuns că "probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului".

Şeful statului a subliniat că e important ca până atunci să fie parcurse etapele preliminare, astfel încât la Washington să fie prezentate chestiuni concrete în privinţa dezvoltării relaţiilor româno-americane.

"Important este între timp să parcurgem etapele preliminare şi, când ne ducem acolo, să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident companiile americane, pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important să le avem", a afirmat preşedintele.

Nicuşor Dan s-a aflat la începutul acestei săptămâni, pentru câteva zile, în Apuseni, alături de familia sa.