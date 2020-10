Primarul ales al Timişoarei, Dominic Fritz, dispus la o alianţă cu PSD şi Pro România

Dominic Fritz i-a dat un ultimatum lui Alin Nica, preşedintele PNL Timiş şi liderul ales al Consiliului Judeţean Timiş, să decidă dacă PNL face sau nu alianţă cu USR-PLUS la Consiliul Local Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş.

"Domnul Alin Nica trebuie să decidă ce fel de politică vrea să facă, politica de scandal între Guvern şi Parlament sau o politică pentru binele timişenilor şi timişorenilor. Dl. Nica, aveţi termen până luni seară să luaţi o decizie. Sfatul meu este să cântăriţi atent situaţia epidemiei de COVID-19 şi voturile cetăţenilor şi să hotărâţi în funcţie de interesele timişorenilor şi timişenilor, nu de îndemnurile la război de la Bucureşti”, a scris Fritz pe Facebook.

Întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă, în condiţiile în care PNL nu va răspunde la ultimatum, va face alianţa cu Pro România şi PSD, pentru a realiza majoritatea în cele două consilii, Dominic Fritz a spus că nu exclude această posibilitate.

"Eu am spus că până luni seară o să vreau să ştiu foarte clar dacă da sau nu, PNL, sub conducerea lui Nica, vrea să facă o majoritate cu noi în Consiliul Local şi Consiliul Judeţean. Dacă după luni seară ei revin şi zic că nu vor, o să trebuiască să analizez alte opţiuni. Chiar sunt curios la ce se gândeşte dl Nica, cu cine vrea să facă o majoritate, care sunt alte opţiuni. Eu încă sunt încrezător că putem ajunge la o concluzie, dar de astăzi noi, cei care ne dorim politică bazată pe transparenţă, pe principii, trebuie să fim şi mai atenţi. O să trebuiască să văd, încă nu vreau să mă gândesc la alte opţiuni, dar noi astăzi am fi fost gata şi să spunem pentru noi că dacă nu găsim un alt partener, nu mai există altă varianta. E un joc politic aşa de bizar că mi-e foarte greu să îl înţeleg. În momentul asta este în mâinile lui domnul Nica dacă vrea ca PSD sau PRO România să facă parte din guvernare. El este singurul om care decide. Ce fac eu pot să spun abia când ştiu răspunsul lui. O să încep să vorbesc cu toţi cei care au fost votaţi de timişoreni, inclusiv cu consilierii care fac parte din PSD şi PRO România. O să analizez situaţia luni seară”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Liderii PNL şi cei ai USR-PLUS din judeţul Timiş nu au reuşit să ajungă la o înţelegere în privinţa guvernării locale, cele două părţi nu s-au putut înţelege în privinţa funcţiilor de viceprimari în Timişoara şi de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Timiş. Liberalii s-au arătat deranjaţi şi de declaraţiile deputatului USR Cătălin Drulă care a precizat, în urmă cu o zi, că partidul său negociază proiecte, nu funcţii.