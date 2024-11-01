Homepage » Actual

Proiect USR: Pacienții ar putea lua parte la deciziile privind serviciile medicale oferite de spitale

| 30 oct, 16:09

Pacienții ar putea fi reprezentați în Consiliile de administrație ale spitalelor și, astfel, ar putea lua parte la deciziile care privesc serviciile medicale, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații USR Adrian Wiener și Ștefan Tanasă.

 

Potrivit formei în vigoare a Legii sănătății, componența Consiliilor de administrație variază în funcție de tipul spitalului - în subordinea Ministerului Sănătății, a ministerelor sau a administrațiilor publice locale. În niciuna dintre formule nu sunt incluși reprezentanți ai pacienților.
Conform inițiatorilor, proiectul vine să remedieze această problemă stabilind că va face parte din Consiliul de administrație al spitalelor și câte un reprezentant al asociațiilor și organizațiilor de pacienți. Acesta va avea dreptul să participe la toate ședințele CA și să emită un punct de vedere consultativ asupra documentelor înscrise pe ordinea de zi.
'Un sistem de sănătate funcțional presupune ca pacientul să se afle în centru. Facem un pas, în acest sens, prin inițiativa legislativă depusă, astfel încât pacienții să devină parteneri în deciziile luate. Un pas pentru transparență decizională, dialog și găsirea de soluții care să aducă beneficii reale', a declarat Adrian Wiener, membru în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților, potrivit unui comunicat de presă.
Deputatul USR Ștefan Tanasă a subliniat, la rândul său, că pacienții nu trebuie să fie doar beneficiarii sistemului de sănătate, ci și parteneri reali în deciziile care îi privesc. 'Prezența lor la masa deciziilor va aduce mai multă transparență, echilibru și empatie în modul în care sunt gestionate spitalele. Vocea pacienților trebuie să fie auzită!', a transmis deputatul USR de Iași.

 

