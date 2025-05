PSD a decis să iasă din coaliția de guvernare; Ciolacu își depune demisia din funcția de premier

'Coaliția de guvernare nu are o legitimitate, cel puțin în această componență. Am propus colegilor mei ieșirea din coaliție, ceea ce duce la demisia mea din funcția de prim-ministru, lucru pe care o să îl fac după întâlnirea cu dumneavoastră. Am luat decizia că miniștrii PSD rămân să discute cu reprezentanții PNL, UDMR și cum se hotărăște așa se face (în privința interimatului miniștrilor - n.r.). (...) Am luat decizia de a nu susține public niciunul dintre cei doi candidați la alegerile prezidențiale din turul 2', a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu, la sediul central al partidului.