PSD a depus un proiect prin care ar urma să fie prelungită cu trei luni plafonarea prețului la motorină

'În urma unei analize foarte serioase pe care am făcut-o cu specialiști din domeniu, am constatat faptul că o eventuală eliminare a plafonării adaosului comercial, 36 de bani la litrul de motorină standard, ar duce la o creștere a prețului carburantului pentru populație și pentru companiile din România, odată cu ieșirea din vigoare a ordonanței (privind declararea situației de criză pe piața țițeiului - n.r.) la data de 30 iunie. Prin urmare, am depus împreună cu colegii mei din PSD un amendament în comisiile de specialitate, prin care am cerut prelungirea acestei perioade cu încă trei luni, pentru a păstra un cuantum al prețului motorinei standard la un nivel cât mai jos. Dacă acest proiect nu va trece de comisii și de plen mâine, automat vom putea asista cu toții la o creștere a prețului motorinei standard începând de miercuri', a spus Ivan la Palatul Parlamentului.

El a făcut apel la toate partidele parlamentare să susțină acest proiect.

'În momentul de față, Guvernul nu poate să emită o astfel de ordonanță. Acea ordonanță a fost inițiată tot de un ministru PSD, eu, când eram ministrul Energiei. Și vreau să știe toți oamenii de acasă că în continuare, fie că suntem la putere, fie că suntem în opoziție, noi, cei din PSD, suntem preocupați în continuare de problemele oamenilor și căutăm prin pârghii parlamentare, pentru că doar astea le avem la dispoziție astăzi, să luăm măsuri prin care să limităm efectele negative asupra populației și asupra companiilor din țara noastră', a arătat fostul ministru.

Este vorba despre același proiect de lege care a fost valabil timp de trei luni, a precizat el.

'Acum vrem să-l prelungim încă trei luni în aceeași formă, care prevedea o limitare a exporturilor, limitare a adaosului comercial pentru companii, supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și reducerea accizei pe litrul de motorină standard cu 36 de bani', a afirmat acesta.