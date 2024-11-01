Homepage » Actual

PSD a depus un proiect prin care ar urma să fie prelungită cu trei luni plafonarea prețului la motorină

| 29 iun, 18:47

Deputatul PSD Bogdan Ivan a anunțat luni că a depus în Parlament un amendament prin care ar urma să fie prelungită cu trei luni plafonarea prețului la motorină, amintind că ordonanța privind declararea situației de criză pe piața țițeiului este valabilă până pe 30 iunie.

 

'În urma unei analize foarte serioase pe care am făcut-o cu specialiști din domeniu, am constatat faptul că o eventuală eliminare a plafonării adaosului comercial, 36 de bani la litrul de motorină standard, ar duce la o creștere a prețului carburantului pentru populație și pentru companiile din România, odată cu ieșirea din vigoare a ordonanței (privind declararea situației de criză pe piața țițeiului - n.r.) la data de 30 iunie. Prin urmare, am depus împreună cu colegii mei din PSD un amendament în comisiile de specialitate, prin care am cerut prelungirea acestei perioade cu încă trei luni, pentru a păstra un cuantum al prețului motorinei standard la un nivel cât mai jos. Dacă acest proiect nu va trece de comisii și de plen mâine, automat vom putea asista cu toții la o creștere a prețului motorinei standard începând de miercuri', a spus Ivan la Palatul Parlamentului.
El a făcut apel la toate partidele parlamentare să susțină acest proiect.
'În momentul de față, Guvernul nu poate să emită o astfel de ordonanță. Acea ordonanță a fost inițiată tot de un ministru PSD, eu, când eram ministrul Energiei. Și vreau să știe toți oamenii de acasă că în continuare, fie că suntem la putere, fie că suntem în opoziție, noi, cei din PSD, suntem preocupați în continuare de problemele oamenilor și căutăm prin pârghii parlamentare, pentru că doar astea le avem la dispoziție astăzi, să luăm măsuri prin care să limităm efectele negative asupra populației și asupra companiilor din țara noastră', a arătat fostul ministru.
Este vorba despre același proiect de lege care a fost valabil timp de trei luni, a precizat el.
'Acum vrem să-l prelungim încă trei luni în aceeași formă, care prevedea o limitare a exporturilor, limitare a adaosului comercial pentru companii, supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și reducerea accizei pe litrul de motorină standard cu 36 de bani', a afirmat acesta.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor spune că Alexandru Nazare este o variantă de premier, dar decizia nu aparține UDMR

29 iun, 18:44
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Nicușor Dan: Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit; PNL și-a schimbat poziția

26 iun, 19:59
Citeşte mai departe
Claudiu Năsui

Năsui: Continuarea guvernului Bolojan, cel mai probabil scenariu

26 iun, 20:08
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cele mai răcoritoare fructe pe timp de caniculă

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Alertă strategică în CSAT: România cere întărirea Flancului Estic, iar cazul ROMATSA ajunge problemă de securitate națională
h
VIDEO În plină criză umanitară, un nou cutremur zguduie Caracasul
h
Diana Șoșoacă îi cere explicații lui Nicușor Dan despre parteneriatul civil și relația cu Mirabela Grădinaru: „De ce duceți în derizoriu ideea de familie?”
economica.net
feminis.ro
h
Cele mai răcoritoare fructe pe timp de caniculă
h
Parisul interzice vânzarea și consumul de alcool în contextul valului de caniculă
h
Regele Charles nu va locui la Palatul Buckingham după încheierea lucrărilor de renovare
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ