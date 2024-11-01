PSD așteaptă propunerea de premier din partea președintelui Nicușor Dan cât mai repede (surse)

Surse social-democrate au declarat că un nou Guvern trebuie să fie alcătuit cât mai repede, pentru că de săptămâna viitoare șase ministere vor rămâne fără miniștri interimari, printre acestea cel mai important fiind cel al Justiției. În aceste condiții, PSD se așteaptă ca președintele să desemneze miercuri viitorul premier sau cel târziu până la sfârșitul acestei săptămâni.

PSD nu exclude posibilitatea de a susține o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, însă o decizie în acest sens va fi luată în cadrul partidului. În privința unui guvern format din miniștri tehnocrați, social-democrații spun că poziția lor va depinde atât de persoanele propuse, cât și de programul de guvernare.

Potrivit surselor, PSD își va stabili poziția după discuțiile cu premierul desemnat, care va trebui să prezinte proiectele și măsurile pe care intenționează să le promoveze la guvernare.

Pe de altă parte, sursele citate afirmă că reprezentanții PSD așteaptă explicații din partea ministrului interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, cu privire la participarea sa la ședința Consiliului de Securitate al ONU. Social-democrații susțin că aceasta ar fi participat la reuniune fără să fi avut un mandat aprobat de CSAT, Guvern sau Parlament.