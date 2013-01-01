PSD: Afirmațiile lui George Simion despre Alice Weidel - rușinoase pentru un politician ce se declară patriot

'PSD denunță duplicitatea AUR care, din calcule pur politice, a întors spatele sutelor de mii de români din Germania. Afirmațiile lui Simion că Weidel 'nu ne-a jignit' și că, în locul AfD, nu și-ar cere scuze față de români sunt rușinoase pentru un politician care se declară patriot. În vorbe, cei de la AUR se declară suveraniști și apărători ai valorilor naționale, dar în fapte, din calcule pur politice, întorc spatele românilor din diaspora. Mai grav este că, prin aceste declarații scandaloase, președintele AUR folosește același tip de discurs ca Alice Weidel, în care nu face distincția dintre răspunderea individuală și culpabilizarea colectivă. Este aceeași mentalitate xenofobă care incită la dezbinare socială și la stigmatizarea unor comunități întregi', se arată într-un comunicat al social-democraților transmis AGERPRES.

Potrivit PSD, declarația lui Alice Weidel nu s-a limitat la cazuri particulare, ci 'i-a stigmatizat' pe toți românii din Germania, pe care i-a acuzat că jefuiesc sistemul social german.

'Deci i-a jignit și pe cei peste o jumătate de milion de români care muncesc legal și plătesc contribuții la asigurările sociale în Germania. Față de acești români ar fi trebuit să își ceară scuze Alice Weidel, așa cum i-a solicitat președintele PSD, Sorin Grindeanu. Și pe acești români ar fi trebuit să îi apere acum AUR, nu să le întoarcă spatele. Acest caz arată diferența majoră dintre PSD și AUR. Deși ne adresăm acelorași cetățeni români, avem răspunsuri și abordări fundamental diferite. În timp ce PSD a luat poziție pentru apărarea românilor din Germania și i-a cerut lui Alice Weidel să își prezinte scuze pentru jignirile aduse, AUR a trimis invitații liderilor AfD să vină la București, pentru susținerea unui eveniment politic. În vorbe, cei de la AUR pretind că apără interesele românilor din diaspora, dar în fapte îi primesc cu brațele deschise pe cei care i-au umilit', a susținut PSD.

Întrebat, miercuri seară, la Digi24, despre afirmațiile lui Alice Weidel la adresa imigranților români din Germania care ar jefui sistemul social din această țară, George Simion a răspuns: 'Știu declarația, nu știu dacă s-a înțeles foarte bine ce este acolo. Eu consider că nu ne-a jignit. (...) Mare parte din românii pe care îi cunosc eu în Germania, pe lângă faptul că votează AUR, votează și AfD, pentru că încurajează munca cinstită și majoritatea românilor din Germania sunt muncitori și își plătesc taxele'.

Despre politicienii de la AfD invitați la conferințele organizate de AUR la sfârșitul săptămânii la București, Simion a spus: 'Eu nu știu dacă o să vină să-și ceară scuze și nu știu dacă au de ce. (...) Românii cinstiți s-au săturat de (...) profitorii de sistemul de ajutor social. E vorba de cazul de la Magdeburg și eu consider că românii care muncesc cinstit acolo s-au săturat de fel de fel de profitori și de migrație ilegală care căpușează sistemul social. Genul acesta de oameni care profită de statul social nu cred că ar trebui încurajați'.