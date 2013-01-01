PSD: Neacșu este ținta atacurilor USR pentru o condamnare pentru care a intervenit reabilitarea de drept

'Ipocrizie fără limite! Marian Neacșu este astăzi ținta atacurilor USR pentru o condamnare din 2016, pentru care a intervenit reabilitarea de drept. Adică, are cazierul judiciar curat. Timp de 3 ani, în perioada 2016-2019, Marian Neacșu nu a ocupat nicio funcție publică. Reabilitarea de drept nu este o interpretare politică, ci un fapt consemnat inclusiv în motivarea Deciziei Curții Constituționale nr. 24 din 22 ianuarie 2020, pronunțată în urma sesizării formulate tot de USR. Dar ipocrizia nu se oprește aici. Aceiași oameni care îl critică acum au votat în Parlament numirea lui Marian Neacșu în Guvern. Au colaborat cu el în timpul guvernării, iar însuși Ilie Bolojan i-a adresat mulțumiri speciale la momentul demisiei sale', se arată într-un mesaj publicat miercuri de PSD pe Facebook.

PSD susține că USR aplică un standard diferit în materie de integritate în funcție de persoanele vizate.

'Ce s-a schimbat între timp? Condamnarea era cunoscută și atunci. Reabilitarea era deja intervenită. Nici măcar USR nu s-a schimbat. A rămas același partid care aplică standarde diferite în funcție de interesele politice. Când vine vorba despre integritate, USR uită de condamnații proprii. În cazul lui Dominic Fritz, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv existența unui conflict de interese administrativ. Cu toate acestea, Fritz continuă să conducă partidul. Integritatea nu poate fi un principiu invocat doar împotriva altora. USR trebuie să se decidă: ori se aplică tuturor, ori niciunuia', mai arată PSD.