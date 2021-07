PSD: Schimbările din Executiv şi din partidele de la guvernare - pentru satisfacerea unor orgolii politice

Potrivit social-democraţilor, în Guvern şi în coaliţia de guvernare are loc un "scandal interminabil".



"Domnilor guvernanţi, românii sunt preocupaţi de nivelul lor de trai! Un nivel de trai care se prăbuşeşte, pe fondul exploziei preţurilor la alimente, medicamente şi energie. Aceasta este România reală! O Românie care încă aşteaptă măsuri pentru creşterea veniturilor populaţiei, pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, pentru sprijinirea familiilor cu copii sau pentru pregătirea noului an şcolar! O Românie reală de care sunt rupţi cei care conduc şi se ceartă ca nebunii pe funcţii şi pe controlul partidelor din coaliţia de guvernare", se arată în comunicatul PSD.



De asemenea, social-democraţii critică atitudinea preşedintelui Klaus Iohannis faţă de toată această situaţie.



"PSD condamnă absenţa şi tăcerea asurzitoare a preşedintelui Klaus Iohannis faţă de aceste certuri. Preşedintele României a girat personal acest Guvern de scandalagii. Este evident că schimbările din Executiv şi din partidele aflate la guvernare nu sunt făcute în interesul cetăţenilor, ci doar pentru satisfacerea orgoliilor politice ale celor care conduc ţara. Este un comportament cinic şi iresponsabil, care arată dezinteresul total al guvernanţilor faţă de problemele reale ale cetăţenilor şi ale celor care i-au votat la ultimele alegeri", se adaugă în comunicat.



Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru de Finanţe.



"După o discuţie cu membrii coaliţiei marţi seara, în care i-am anunţat că am cerut demisia ministrului Finanţelor Publice, acesta a informat că nu doreşte să-şi dea demisia şi preferă să fie revocat. Astăzi, după încă o discuţie cu membrii coaliţiei la prima oră, am transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor", a declarat Cîţu, după şedinţa de Guvern.

