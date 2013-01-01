PSD: Suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic din Coaliție

Social-democrații anunță că vor stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență.

''PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție. Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD'', se arată într-un comunicat al social-democraților.

PSD spune că a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental.

''Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este necesară pentru buna funcționare a Guvernului. Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul ședinței Biroului Permanent Național de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanță de urgență. Vocea aleșilor locali ai PSD care reprezintă mai mult de jumătate din comunitățile locale din România trebuie ascultată. PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate'', se mai arată în comunicatul PSD.