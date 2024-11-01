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PSD: Toate solicitările adresate premierului desemnat se regăsesc în programul de guvernare depus la Parlament

| 16 oct, 18:49

Partidul Social Democrat a precizat, vineri, că toate solicitările social-democraților adresate premierului desemnat, Luca Niculescu, se regăsesc în programul de guvernare depus la Parlament, iar printre cele mai importante se numără rectificarea bugetară urgentă pentru finanțarea spitalelor și a serviciilor esențiale, indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani.

 

'Partidul Social Democrat precizează că toate solicitările adresate premierului desemnat, Luca Niculescu, se regăsesc în programul de guvernare depus ieri, 15 octombrie, la Parlament. Cele mai importante dintre acestea sunt: rectificarea bugetară urgentă pentru finanțarea spitalelor și a serviciilor esențiale, indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și veterani, plata facturilor statului către firme în maximum 90 de zile, reducerea cu 25% a birocrației pentru mediul de afaceri, aplicarea integrală a Planului PSD de stimulare economică, reforma administrativă prin integrarea voluntară a serviciilor administrative comune și comasarea voluntară a localităților mici', se arată într-un comunicat de presă al PSD remis AGERPRES.
Potrivit PSD, acceptarea integrală a solicitărilor partidului arată că noul Executiv își asumă schimbarea de direcție cerută atunci când s-a inițiat demiterea Guvernului Bolojan.
'După o politică dură de austeritate care a dus la recesiune, la scăderea producției industriale și la pierderea a aproximativ 70.000 de locuri de muncă, România are nevoie urgent de măsuri de relansare economică, de protejarea veniturilor cetățenilor și de sprijinire a companiilor românești. În aceste momente grele pentru România, PSD a pus economia înaintea politicii și și-a asumat o guvernare dificilă, de care alții au fugit. România are nevoie de stabilitate, de un buget coerent și de decizii rapide pentru oameni și pentru firmele românești. PSD face apel la toate forțele politice parlamentare ca în perioada următoare să renunțe la mizele politice mărunte și să se concentreze pe problemele reale ale cetățenilor și ale economiei naționale. Schimbarea de direcție este confirmată și de reacția investitorilor în urma deciziei PSD de a intra la guvernare: creșterea indicelui BET al Bursei de Valori București și scăderea dobânzilor la titlurile de stat la cel mai mic nivel din ultima lună', au transmis social-democrații.

 

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