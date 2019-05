Radu Mazăre, prima noapte la Penitenciarul Rahova

Avionul cu care Radu Mazăre a fost adus în țară a aterizat, la ora 20:30, cu o întârziere de 20 minute, din cauza codului portocaliu de furtună din București și Ilfov, anunță Realitatea TV.

Radu Mazăre a fost preluat de angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi dus la Penitenciarul Rahova.

Autorităţile din Republica Madagascar au informat pe 14 mai că au admis extrădarea lui Mazăre. O escortă formată din poliţişti români s-a deplasat în Madagascar pentru preluarea lui Radu Mazăre.

Radu Mazăre a fugit în Madagascar la sfârșitul anului 2017, iar acolo a făcut demersuri pentru obţinerea azilului.

Odată ajuns în țară, Radu Mazăre are de executat nouă ani de închisoare, pedeapsă primită în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje, cu un prejudiciu de peste o sută de milioane de euro. Îl așteaptă și alte trei procese. În două dintre ele, fostul edil a fost condamnat, în primă instanță, la nouă ani și zece luni, respectiv șase ani și șase luni de închisoare. El a obținut și o achitare, în dosarul campusului social, însă nici acest verdict nu este definitiv.

Avionul lui Radu Mazăre a decolat la 16:20 de la Paris.

Gloria și decăderea lui Radu Mazăre

Extravagant -așa cum s-a prezentat în fața camerelor de luat vederi de-a lungul anilor, condamnat pentru corupție - așa cum au decis judecătorii și persecutat politic - așa cum s-a autocaracterizat, Radu Mazăre pune capăt unui capitol tumultos al vietii. Pe care îl încheie in spatele gratiilor, unde va sta în următorii 9 ani.

Considerat cel mai extravagant primar din România, Radu Mazăre a condus Constanța vreme de un deceniu și jumătate. A devenit primar în 2000 și a fost reales în 2004, 2008 și 2012.

Funcția de primar i-a adus și problemele penale. Reținut de DNA și apoi arestat preventiv, Mazăre a demisionat în 2015.

Din exotica țară, fostul primar și-a explicat decizia prin faptul că în România ar fi persecutat politic. Pe opt mai 2019, Radu Mazăre a fost arestat de autoritățile din Madagascar, care au decis, la cererea țării noastre, să-l trimită acasă.

Sendințele lui Mazăre

-9 ani (sentință definitivă)

-9 ani și 10 luni (sentință în primă instanță)

-6 ani și 6 luni (sentință în primă instanță)

-achitare (în primă instanță)

Sursa: decizii ale Instanței Supreme și Tribunalului Constanța

Radu Mazăre este, de la o oră la alta, mai aproape de România. Fostul primar al Constanţei a plecat din Madagascar şi, potrivit unor surse, avionul care îl aduce în ţară a ajuns deja la Paris, acolo unde face o escală. Se află în custodia poliţiştilor români şi ar trebui să ajungă la Bucureşti în această seară, în jurul orei 20, însă NU va tranzita Aeroportul Otopeni. O mașină specială îl va aștepta la scara avionului, iar Mazăre va fi preluat și dus direct la Penitenciarul Rahova pentru a executa pedeapsa de nouă ani de închisoare.

"La nivelul Poliţiei Române s-a constituit o escortă, care s-a deplasat în Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmărite internaţional, întoarcerea pe teritoriul României urmând a avea loc în cursul acestei zile (luni n.r.)", potrivit sursei citate.



Radu Mazăre, adus în țară. Autorităţile din Republica Madagascar au informat, pe 14 mai, că au admis extrădarea lui Mazăre, iar Poliţia Română a demarat, de îndată, formalităţile necesare aducerii în ţară a acestuia, informa, miercuri, IGPR.

Ironii de la Bruxelles

Ironii de la Bruxelles în ziua în care fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, va fi adus în ţară din Madagascar

Pe Facebook, reprezentanţa Comisiei Europene în România a scris că, în 2018, Uniunea Europeană a importat 179 de mii de kilograme de.. mazăre din Republica Madagascar. Preţul total al acestor importuri a fost de 800 de mii de euro. Gluma a fost foarte apreciată de români, iar postarea a fost redistribuită de sute de ori în doar câteva ore.

Fratele lui Mazăre, în transă mistică la ICCJ, i-a blestemat pe adversarii fostului edil (VIDEO)

Alexandru Mazăre, în transă mistică la ICCJ, îi blesteamă pe adversarii fratelui său să aibă parte de tot atâta dreptate cât a avut şi Radu Mazăre la proces.

„Nu am vorbit cu el. Am o mare rugăminte. Am văzut că foarte mulți se bucură de situația în care se află Radu. Mie atitudinea asta a lor (...) îmi aduce aminte de comportamentul gărzilor roșii ale lui Mao în perioada marii revoluții culturale. Eu am o singură mare rugăminte la Dumnezeu, ca toți acești oameni să aibă parte în viața lor de dreptatea pe care a avut-o Radu Mazăre în acest proces, în urma căruia a primit condamnare. Câtă dreptate a avut el când a fost judecat, atâta dreptate, în momentul când vor avea nevoie, să aibă și acești oameni din partea lui Dumnezeu”, a spus Alexandru Mazăre.

Dezvăluiri exclusive despre sosirea lui Radu Mazăre la București: "Nu va tranzita aeroportul"

Fratele lui Radu Mazăre, Mihai Mazăre, a dezvăluit , pentru realitatea.net, că Radu Mazăre va ajunge în București mâine, 20 mai, în jurul orei 20:00, dar nu va tranzita Aeroportul Henri Coandă - Otopeni, ci va fi așteptat la scara avionului, preluat și dus la Penitenciarul Rahova.

"In momentul actual, (n.red. Radu Mazare) se afla in aeroport, in Antananarivo, capitala Madagascarului. De circa doua ore. Urmeaza sa plece de acolo cu un zbor, care este la ora 1 noaptea, spre Paris.

Din ce am inteles, dar asta nu pot sa va confirm, am inteles ca plecarea ar fi din Paris la ora 16:20, iar sosirea in jurul orei 20:00, la Bucuresti.

Nici nu cred ca va putea fi vazut la aeroport, pentru ca exista o procedura care trebuie urmata. Masina de la penitenciarul Rahova va fi la scara avionului, il va imbarca si va pleca la Rahova cu el. El nu va tranzita aeroportul ca un turist, sa poata fi vazut, sa poata fi interpelat.

El, in momentul in care a pus piciorul din avion pe scarile de coborare, capata statut de detinut. In niciun caz nu va tranzita aeroportul, cum facem noi, spre exemplu", a declarat Mihai Mazăre, fratele lui Radu Mazăre, pentru realitatea.net.

Radu Mazăre are de executat o pedeapsă definitivă, de 9 ani de închisoare cu executare. Fostul primar al Constanţei a fost acuzat de atribuirea nelegală a unor plaje şi faleze din Constanţa, iar prejudiciul estimat de DNA s-a ridicat la valoarea de 114 milioane de euro.

Verdictul definitiv al instanței a venit în februarie, după nouă ani de procese şi după opt amânări consecutive de pronunţare.

Radu Mazăre a fugit din România, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017, cu destinația Madagascar.

Fostul primar al Constanţei a fost prins în Madagascar pe data de 8 mai, iar acum se finalizează procesul de extrădare.

