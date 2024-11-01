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Radu Miruță: Exploatarea de grafit de la Baia de Fier va fi redeschisă

| 12 aug, 19:00

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat, miercuri, în localitatea Sadu, că exploatarea de grafit de la Baia de Fier va fi redeschisă și că s-au făcut toate demersurile pentru ca statul român să rămână beneficiarul licenței.

 

El a arătat că în acest sens a fost pregătită o hotărâre de guvern la Ministerul Economiei, pentru care a fost obținut avizul de la Ministerul Mediului, menționând că acum se parcurg etapele finale de avizare la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției.
''Acum, din Ministerul Economiei a ieșit hotărârea de guvern, pe care am semnat-o și eu ca vicepremier, pentru deschiderea exploatării de la Baia de Fier. (...) Suntem pe etapele finale de avizare la Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției. (...) Am încredere că, cel mai târziu săptămâna viitoare, în ședința de guvern (...), vom trece această hotărâre de guvern. Hotărârea de guvern este una importantă pentru că este, dacă vreți, deschiderea lacătului pentru ca dezvoltarea de la Baia de Fier și exploatarea grafitului să se întâmple'', a explicat Miruță.
Ulterior, va fi organizată o licitație internațională pentru a pregăti studiile de prefezabilitate, fezabilitate și alte documentații necesare, estimându-se că primele activități vor începe în anul 2028.

 

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