Radu Oprea: Așa cum era de așteptat, patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele da

'A fost și ședința CNT (dialog social tripartit). Așa cum era de așteptat patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele da. La Guvern părerile sunt împărțite. Concluzia, mai facem o analiză și decizia referitoare la creșterea salariului minim se amână până la sfârșitul lunii noiembrie', a scris Oprea pe Facebook.

Acesta a menționat că una dintre concluziile sale personale este că modelul pe care îl propun patronatele este greșit pentru piața muncii.

'Concluzii personale. 1. Suntem captivi prejudecăților și credințelor patronilor din România. Realitatea demonstrată empiric arată că urmare a creșterii salariului minim pe economie nu au scăzut nici productivitatea (din contră a crescut), nici numărul locurilor de muncă. 2. Modelul pe care îl propun patronatele este greșit pentru piața muncii. Stagnarea în salarii mici are ca rezultat migrarea forței de muncă calificate către țările vestice. Înlocuirea lor cu muncitori din afara UE nu este o soluție pentru creșterea competitivității pe termen lung, iar dacă am extinde analiza în zona demografiei am constata dezastrul acestor politici. Singura soluție corectă pentru a limita plecarea românilor în alte țări este convergența cu veniturile din UE. 3. Desigur modelul german este greșit pentru că ei au hotărât creșterea salariului minim chiar dacă sunt în recesiune. S-or fi gândit să stimuleze cererea, adică consumul care ar fi un motor de relansare a economiei? Nu cred să fie atât de nepricepuți, că doar IMM-urile din Germania sunt toate orientate spre export nu pentru satisfacerea pieței interne. Sper că ați sesizat acrimonia', a transmis Oprea.

Radu Oprea a precizat că el continuă să creadă că o creștere a salariului minim este o măsură indicată în actualele condiții economice, inclusiv cu menținerea deducerii de 300 de lei.

Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, și anume, la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenția EFE.