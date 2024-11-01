Homepage » Actual

Radu Oprea: Așa cum era de așteptat, patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele da

| 30 oct, 16:11

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat joi că patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele o susțin iar la Guvern părerile sunt împărțite.

 

'A fost și ședința CNT (dialog social tripartit). Așa cum era de așteptat patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele da. La Guvern părerile sunt împărțite. Concluzia, mai facem o analiză și decizia referitoare la creșterea salariului minim se amână până la sfârșitul lunii noiembrie', a scris Oprea pe Facebook.
Acesta a menționat că una dintre concluziile sale personale este că modelul pe care îl propun patronatele este greșit pentru piața muncii.
'Concluzii personale. 1. Suntem captivi prejudecăților și credințelor patronilor din România. Realitatea demonstrată empiric arată că urmare a creșterii salariului minim pe economie nu au scăzut nici productivitatea (din contră a crescut), nici numărul locurilor de muncă. 2. Modelul pe care îl propun patronatele este greșit pentru piața muncii. Stagnarea în salarii mici are ca rezultat migrarea forței de muncă calificate către țările vestice. Înlocuirea lor cu muncitori din afara UE nu este o soluție pentru creșterea competitivității pe termen lung, iar dacă am extinde analiza în zona demografiei am constata dezastrul acestor politici. Singura soluție corectă pentru a limita plecarea românilor în alte țări este convergența cu veniturile din UE. 3. Desigur modelul german este greșit pentru că ei au hotărât creșterea salariului minim chiar dacă sunt în recesiune. S-or fi gândit să stimuleze cererea, adică consumul care ar fi un motor de relansare a economiei? Nu cred să fie atât de nepricepuți, că doar IMM-urile din Germania sunt toate orientate spre export nu pentru satisfacerea pieței interne. Sper că ați sesizat acrimonia', a transmis Oprea.
Radu Oprea a precizat că el continuă să creadă că o creștere a salariului minim este o măsură indicată în actualele condiții economice, inclusiv cu menținerea deducerii de 300 de lei.
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, și anume, la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenția EFE.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

sorin grindeanu

Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză

30 oct, 16:07
Citeşte mai departe
budai

Marius Budăi: Germania a anunțat că majorează salariul minim; ar trebui să urmăm și noi acest exemplu

30 oct, 16:12
Citeşte mai departe
oprea

Radu Oprea: Așa cum era de așteptat, patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele da

30 oct, 16:11
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Emma Thompson vorbeşte despre „iritarea intensă” pe care o simte faţă de AI

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Lia Olguța Vasilescu s-a dezlănțuit: Cîțu și Orban au lăsat deficitul la 9% și au cumpărat numai izolete
h
Ultimă oră: Clinica din Constanța, unde o gravidă a murit, a dat în judecată DSP
h
VIDEO A fost criză mare în ședința de Guvern/ Ilie Bolojan: 'Ne omoară Olguța pe toți, hai să vedem cum facem!'
economica.net
feminis.ro
h
Emma Thompson vorbeşte despre „iritarea intensă” pe care o simte faţă de AI
h
Un documentar despre cariera lui Paul McCartney după despărţirea formaţiei The Beatles va fi lansat în februarie 2026
h
Regina Țărilor de Jos s-a vopsit pe față în culori de război și a participat la antrenamente militare
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ