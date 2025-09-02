Reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o ''sfidare directă'' pentru ordinea internațională, afirmă șefa diplomației UE





Această reuniune nu doar trimite ''semnale anti-occidentale'', dar ea reprezintă și o ''sfidare directă pentru sistemul internațional bazat pe reguli'', a afirmat Kaja Kallas în fața presei la Bruxelles.



''Privind la președintele Xi care stă alături de liderii Rusiei, Iranului și Coreii de Nord astăzi la Beijing, acolo nu este vorba doar de puncte de vedere anti-occidentale: este o provocare directă pentru sistemul internațional bazat pe reguli'', a accentuat Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate.



Președintele chinez Xi Jinping a avertizat miercuri că lumea se confruntă cu o alegere între pace sau război, la o paradă militară masivă de la Beijing, unde a fost flancat de omologii săi rus Vladimir Putin și nord-coreean Kim Jong Un într-o demonstrație de forță fără precedent. Parada a fost organizată pentru a marca victoria asupra Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial acum 80 de ani.

