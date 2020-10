Rezultate finale BEC: PSD are mai mulţi primari, însă PNL are scor mai mare la consiliile locale şi judeţene

PSD are în Consiliul General al Municipiului Bucureşti 21 de mandate, Alianţa USR-PLUS are 17 mandate, PNL are 12 mandate, iar PMP 5 mandate. Nicuşor Dan a câştigat Primăria Capitalei cu un procent de 42,82%.

Pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, PSD a obţinut 32,38% din voturi, Alianţa USR-PLUS are 26,98%, PNL are 19,31%, PMP are 2,93%, iar Alianţa Pro Bucureşti 2020 are 1,72%. În CGMB, PSD are 21 de mandate de consilier general – 38,18%, Alianţa USR-PLUS are 17 mandate – 30,91%, PNL are 12 mandate – 21,82%, iar PMP are 5 mandate – 9,09%

La consiliile locale PNL a obţinut 2.420.413 de voturi, însemnând un procent de 32,88%, PSD are 2.090.777 de voturi – 28,40%, Alianţa USR-PLUS are 504.563 de voturi – 6,85% şi PMP 420.791 voturi – 5,72%. Pro România are 5,18% din voturi, UDMR 4,92%, iar ALDE 2,58%, la consiliile locale.

La consiliile judeţene, PNL a obţinut 30,76%, PSD are 22,32%, Alianţa USR-PLUS are 6,65%, PMP are 5,88%, UDMR – 5,28%, Pro România – 4,95%, iar ALDE – 2,91%.

În ceea ce priveşte preşedinţii de consilii judeţene, PNL are 31,07%, PSD e pe locul al doilea cu 22,86%, urmat la diferenţă mare de Alianţa USR-PLUS cu 6,04%, apoi PMP – 5,59%, UDMR – 5.04%, Pro România – 4,37%, Alianţa PNL USR PLUS – 2,50% şi ALDE cu 2,28%.

