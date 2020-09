Robert Negoiţă anunţă că s-a vindecat de COVID-19. Cum a reușit să învingă virusul

"La două săptămâni de când am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19 sunt vindecat şi mă simt excelent, gata să mă apuc iar de treabă. Au fost două săptămâni ciudate în care aş minţi să vă spun că totul a fost simplu. Impactul emoţional şi, uneori fizic, au fost provocări pe care le-am depăşit şi cu ajutorul dumneavoastră, lucru pentru care vă mulţumesc din suflet. Gândurile voastre bune şi mesajele de încurajare mi-au dat energie, au fost un ajutor de nepreţuit. Cred că lupta cu această boală poate fi câştigată şi de cei aflaţi în jurul celor care au ghinionul să se infecteze, fie că vorbim de familie sau prieteni. Energiile lor pozitive transmise către pacienţi, dublate de efortul absolut remarcabil făcut de medicii noştri ne dau şanse sporite în faţa acestei pandemii", a scris Negoiţă, miercuri, pe Facebook.

El a menţionat că a preferat ca în aceste două săptămâni să nu interacţioneze în spaţiul public, deşi cererile din partea mass media au fost numeroase.

"A fost alegerea mea prin care am vrut să transmit un mesaj de responsabilitate, în faţa unei boli necunoscute, tuturor celor care au încă dubii. Această pandemie trebuie tratată cu seriozitate, nu trebuie sa minimalizăm efectele bolii, nu trebuie să transmitem mesaje oamenilor că, deşi suntem infectaţi, totul este ok. Eu am vrut să transmit, prin tăcerea mea, că în faţa unei astfel de provocări legate de sănătate, orice alte probleme devin irelevante. Deci, dragii mei, protejaţi-vă, aveţi grijă de voi şi de familiile voastre şi fiţi convinşi că suntem destul de puternici să trecem şi peste această provocare", a adăugat Robert Negoiţă.

Acesta a afirmat că de joi revine "la treabă (...) pentru Sectorul 3".

"Îmi pare rău că-i dezamăgesc pe adversarii mei politici care au profitat de acest episod neplăcut şi m-au atacat în lipsă, dar de mâine sunt la treabă. Adică la cei 99% muncă pentru Sectorul 3. Pe ei îi las, în schimb, să se ocupe de cei 100% politică ieftină, că... deh e campanie electorală. Le promit totuşi că în acel 1% ce îmi rămâne mie pentru politică, îmi voi face timp să le mai explic încă o dată că în administraţia locală este vorba despre proiecte, nu de politicianism ieftin. Nu vreau să închei fără a mulţumi profesioniştilor desăvârşiţi de la Spitalul Victor Babeş, pentru grija, umanitatea şi efortul colosal pe care îl fac în această pandemie", a adăugat Robert Negoiţă.

