Robert Negoiţă, după ce a afirmat că Piedone are abilităţile de a fi primar general: Eu simt că nu sunt făcut pentru politică

Medicul Cătălin Cîrstoiu a fost întrebat despre afirmaţia primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, potrivit căreia Cristian Popescu Piedone are abilităţi administrative care îl recomandă pentru funcţia de primar al Capitalei.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a replicat că mai bine răspunde la această întrebare Robert Negoiţă.

Primarul Sectorului 3 a fost întrebat la rândul lui cu cine va vota la Primăria Capitalei.

”Mie nu mi-a plăcut şi eu simt că nu sunt făcut pentru politică. Îmi pare rău că spun mult prea direct ce gândesc. Eu nu am spus că votez cu altcineva, să fie clar, şi ştim bine. (..) Vă faceţi treaba şi o faceţi bine că interpretaţi lucrurile, le schimbaţi din context, dar ce relevanţă are cum votez eu? Eu când am să votez pe cineva, votez cu speranţă, votez ceva care de principiu cunosc”, a spus Negoiţă.

El a precizat că ieri l-a cunoscut pe Cătălin Cîrstoiu. ”Să ne înţelegem, mai avem două luni, pentru Dummnezeu, nu mai interpretaţi lucrurile şi nu mai încercaţi să smulgeţi de la mine chestiuni pe care nu le gândesc, nu le cred în felul ăla. Mult succes, Cătălin”, a spus primarul Sectorului 3.

”Da, moare ultima”, a replicat Negoiţă, adăugând că ”el este un simplu cetăţean în acest oraş”. ”Daţi-mi voie să gândesc, să simt, să am modul meu de a fi, chiar conştient fiind de faptul că se întâmplă să greşesc, că sunt om”, a mai spus Negoiţă.