România intră în criză. Avertismentul ministrului de Finanţe

Scăderea nalităţii, ieşirea la pensie în următorii ani a unei întregi generaţii de angajaţi şi mai ales exodul forţei de muncă către Occident va face ca România să se confrunte în următorii ani cu o criză tot mai adâncă de forţă de muncă. Totodată, o altă problemă cu care se confruntă companiile este cea a lipsei oamenilor pregătiţi. Parţial, acest lucru se datorează desfiinţării şcolilor profesionale. Însă nici cei cu studii superioare nu stau mult mai bine, datorită lipsei unei legături între nevoile pieţei forţei de muncă şi sistemul de învăţământ.

Totuşi, problemele uriaşe pe care le are România în privinţa forţei de muncă, estimate de ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici la un necesar de aproximativ un milion de persoane, ar putea fi rezolvate prin importul forţei de muncă din ţările non-UE.

Barierele puse în calea angajării în România a unor persoane care vin din spaţiul non-UE au fost preluate recent într-un proiect de act normativ, a afirmat liberalul Florin Cîţu. „După discuţiile cu oamenii de afaceri, în mai multe localităţi din ţară, am propus relaxarea condiţiilor pentru importul forţei de muncă din ţările non -EU. Bineînţeles că de atunci ideea a fost preluată şi de guvern. Proiectul meu de lege a fost respins de Senat, dar au fost preluate două propuneri într-un proiect al PSD. Astfel, se elimină obligativitatea plăţii salariului mediu pentru aceşti angajaţi veniţi din spaţiul non-EU şi angajatorii nu mai sunt fortaţi să anunţe în ziar locurile de muncă înainte de a putea angaja forţa de muncă din spaţiul non- EU. Sunt eliminate două bariere care au dus la creşterea muncii la negru şi de multe ori la faliment”, susţine senatorul, citat de Adevarul.ro.

