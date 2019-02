Rovana Plumb: Este prima oară când România are un buget alocat investiţiilor foarte mare, de 10 miliarde de euro

"Este pentru prima oară când România are un buget alocat investiţiilor foarte mare, de 10 miliarde de euro. Din totalul proiectelor de investiţii din România, în proporţie de 55%-60% finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Sunt convinsă că obiectivele pe care ni le-am propus împreună vor fi atinse", a spus ministrul Plumb.



Rovana Plumb a precizat că, în ceea ce priveşte serviciile de utilitate publică, nu va mai exista niciun fel de localitate în România care să nu aibă alimentare cu apă potabilă prin serviciul de utilitate publică.



"Şi vă spun asta pentru că la nivelul întregii ţări se lucrează la Masterplanul II pe infrastructura de mediu în ceea ce priveşte introducerea serviciului public de apă potabilă şi partea de apă uzată. Conform reglementărilor impuse de Uniunea Europeană, se alimentează cu apă cu finanţare din fonduri europene orice localitate până la 50 de locuitori. De asemenea, orice aglomerare cu 2.000 de locuitori beneficiază de canalizare. Încercăm să discutăm cu Comisia Europeană ca să schimbăm acordul de parteneriat şi să putem să finanţăm european inclusiv partea de alimentare cu gaze, de la tot ceea ce înseamnă distribuitorul general până la curtea fiecăruia dintre români", a explicat ministrul Fondurilor Europene.



Aceasta a subliniat că într-un an şi jumătate au fost recuperate întârzierile şi din punct de vedere al aducerii banilor europeni în ţară în prezent ne situăm la media europeană.



"Am adus opt miliarde de euro prin politica de coeziune. Practic, din cei opt miliarde de euro, colegul meu, domnul ministru Daea (ministrul Agriculturii, Petre Daea n.r), prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, şi ca urmare a proiectelor implementate de dumneavoastră, a adus 3,6 miliarde euro. Practic, în România, în momentul de faţă, au intrat 13 miliarde euro, opt miliarde euro fondurile europene structurale şi de investiţii şi cinci miliarde euro plăţile directe", a afirmat Rovana Plumb.



În ceea ce priveşte Ordonanţa 114, pe partea de proceduri, Rovana Plumb a precizat că s-a luat decizia să se vină cu o simplificare pentru a nu mai întârzia tot ce înseamnă proiecte în licitaţie, ca urmare a procedurii ex-ante, pe care numai România o are, ca şi procedură, pe proiectele cu fonduri europene.



"O vom scoate din 2020 (procedura ex-ante n.r). Am luat această procedură de la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi am adus-o la nivelul autorităţii de management pentru fonduri europene. Nu vom mai intra pe tot ceea ce înseamnă proceduri. Calitatea şi răspunderea documentaţiilor tehnice aparţine autorităţilor contractante. Nu vom face decât o simplă verificare, dacă ea corespunde ca şi aplicaţie cu obiectivele proiectului pe care dumneavoastră l-aţi propus din punct de vedere al alocării bugetare şi câteva alte elemente. Vom face o ordonanţă separată, care sperăm că săptămâna viitoare va intra în şedinţa de Guvern. Va fi o ordonanţă de urgenţă. Am vorbit atât cu doamna prim ministru (Viorica dăncilă n.r) cât şi cu domnul ministru Teodorovici (ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, nr). Vrem să venim în întâmpinarea dumneavoastră pentru a nu mai bloca proiectele din fonduri europene. Şi este agreată cu Comisia această propunere pe care a făcut-o România", a precizat Rovana Plumb.



Ministrul Fondurilor Europene a mai menţionat că politica de coeziune este foarte importantă ca principal instrument de dezvoltare la nivelul UE, deci şi în România.



"Reducerea decalajelor între regiunile mai dezvoltate şi mai puţin dezvoltate, între sate şi oraşe, nu vrem să mai rămână doar la nivel declarativ. Prin măsurile pe care le-am introdus, am reuşit să reducem aceste decalaje, şi cu sprijinul fondurilor europene. De aceea, în ceea ce priveşte politica de coeziune pot să vă asigur că pachetul legislativ se discută. Este vorba de pachetul legislativ în baza căruia putem aduce bani europeni din 2021 în România", a mai afirmat Rovana Plumb.

Tag-uri:

loading...